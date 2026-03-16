Xamã se destaca em “Três Graças”; origem de seu apelido chama atenção

Por Flipar
O ator diz acompanhar os comentários dos fãs e transforma o reconhecimento em motivação para evoluir ainda mais. ?É o reconhecimento de um trabalho feito com respeito. Vou pegar esse retorno e transformar em combustível para estudar mais, evoluir mais. O Bagdá me ensinou muito sobre silêncio, sobre olhar? às vezes o que não é dito fala mais alto?.
Nascido em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, o rapper se destacou com a música “Malvadão 3” e depois decidiu apostar também na carreira de ator. Seu nome de batismo é Geizon Carlos da Cruz Fernandes, mas ele adotou o apelido Xamã como nome artístico. O artista explicou que sua mãe era fã do Power Ranger vermelho, Jason, e por isso escolheu seu nome.
Nas batalhas de rap, porém, para evitar que rivais usassem seu nome verdadeiro em ofensas durante as rimas, ele decidiu criar um apelido inspirado no personagem Nightwolf, um lutador xamã indígena da franquia “Mortal Kombat”. Inicialmente, chegou a usar o nome em inglês, mas como muitas pessoas tinham dificuldade em pronunciá-lo, decidiu adaptá-lo para Xamã. Foi a forma que encontrou para evitar ataques ao seu nome de batismo e às pessoas próximas.
No mundo do entretenimento, é comum que celebridades adotem nomes artísticos diferentes de seus nomes de batismo. A escolha pode ter várias motivações e, muitas vezes, envolve apelidos de infância ou nomes aleatórios. A seguir, listamos alguns famosos que utilizam apelidos como nome artístico e que talvez você não conheça.
Emicida – Nascido em 17 de agosto de 1985, em São Paulo, seu nome de batismo é Leandro Roque de Oliveira. O nome artístico ?Emicida? surgiu da junção de ?MC? com ?homicida?, referência ao seu desempenho nas batalhas de rima, em que amigos diziam que ele ?matava? os adversários com suas rimas. Mais tarde, ele criou também um acrônimo para o nome: E.M.I.C.I.D.A (Enquanto Minha Imaginação Compuser Insanidades Domino a Arte).
Criolo – Nascido em 5 de setembro de 1975, em São Paulo, seu nome de batismo é Kleber Cavalcante Gomes. O artista explicou que escolheu o nome para ressignificar um termo historicamente estigmatizado. No início dos anos 2000, usava o nome artístico “Criolo Doido”, mas deixou de utilizar ?Doido? por volta de 2011.
Mano Brown – Nascido em 22 de abril de 1970, em São Paulo, seu nome de batismo é Pedro Paulo Soares Pereira. O apelido surgiu na juventude, no Capão Redondo, bairro onde cresceu. ?Brown? veio da admiração pelo cantor James Brown, enquanto ?Mano? é uma forma comum de tratamento entre jovens em São Paulo.
The Weeknd – Nascido em 16 de fevereiro de 1990, em Toronto, no Canadá, seu nome de batismo é Abel Makkonen Tesfaye. Ele adotou o nome artístico “The Weeknd” após abandonar a escola aos 17 anos e sair de casa em um fim de semana (?weekend?, em inglês) sem voltar. A grafia foi alterada para evitar problemas de direitos autorais com uma banda canadense chamada “The Weekend”.
Bono – Nascido em 10 de maio de 1960, em Dublin, na Irlanda, o vocalista da banda U2 se chama Paul David Hewson. O apelido surgiu na adolescência, dado por seu amigo Guggi, inspirado em “Bonavox”, expressão em latim que significa ?boa voz? e também nome de uma loja de aparelhos auditivos em Dublin. O apelido foi encurtado para Bono.
Snoop Dogg – Nascido em 20 de outubro de 1971, na Califórnia, Estados Unidos, o rapper se chama Calvin Cordozar Broadus Jr. O apelido surgiu na infância, pois sua mãe dizia que ele se parecia com o personagem Snoopy, do desenho “Peanuts”. Com o tempo, ?Snoopy? virou Snoop e depois Snoop Dogg.
Sting – Nascido em 2 de outubro de 1951, em Wallsend, na Inglaterra, seu nome de batismo é Gordon Matthew Thomas Sumner. No final dos anos 1970, quando tocava jazz com a banda “Phoenix Jazzmen”, usava um suéter listrado amarelo e preto que lembrava uma abelha. O baterista Stewart Copeland comentou que ele parecia uma vespa; em inglês, ?sting? significa ?ferroada?. O apelido acabou se tornando definitivo.
Cazuza – Nascido em 4 de abril de 1958 no Rio de Janeiro e falecido em 7 de julho de 1990, o cantor se chamava Agenor de Miranda Araújo Neto. O apelido surgiu antes mesmo de seu nascimento. Como na família da mãe só nasciam meninas, o pai, de origem nordestina, dizia que teria um ?Cazuza?, palavra usada na região para se referir a um garoto ou moleque. Quando ele nasceu, o apelido permaneceu.
Miley Cyrus – Nascida em 23 de novembro de 1992, no Tennessee, nos Estados Unidos, seu nome de batismo é Destiny Hope Cyrus. O nome artístico veio de ?Smiley?, apelido dado por seu pai porque ela era muito sorridente. Mais tarde, ela encurtou o apelido para Miley e oficializou o nome.
Lady Gaga – Nascida em 28 de março de 1986, em Nova York nos Estados Unidos, seu nome de batismo é Stefani Joanne Angelina Germanotta. O nome artístico surgiu da música “Radio Ga Ga”, da banda “Queen”, que seu produtor Rob Fusari costumava cantar para ela. Em uma mensagem de celular, o corretor automático trocou ?Radio? por ?Lady?, e o nome acabou sendo adotado.
Whoopi Goldberg – Nascida em 1955, em Nova York, seu nome de batismo é Caryn Elaine Johnson. O apelido ?Whoopi? surgiu por causa de problemas de flatulência e faz referência ao brinquedo “whoopee cushion”, que imita o som de um pum. ?Goldberg? foi adotado como sobrenome artístico.
Vin Diesel – Nascido no Condado de Alameda, na Califórnia, em 1967, seu nome de batismo é Mark Sinclair Vincent. ?Vin? vem de Vincent, enquanto o apelido ?Diesel? foi dado por amigos por causa de sua energia considerada inesgotável, comparada à de um motor a diesel.