GUPE conquista primeiro single de ouro com “A Lua Q Eu T Dei”

Por Flipar
Um single de ouro é uma certificação concedida a uma música que atinge um alto número de vendas ou streams em plataformas digitais como Spotify, YouTube e Deezer. No Brasil, a marca atual para um single de ouro nacional é, geralmente, de 40 mil a 80 mil unidades equivalentes, o que inclui downloads, streamings de áudio e visualizações de vídeo.
?É impossível descrever o quanto esse som significa para a gente, e ver ele chegar tão longe é muito gratificante. Obrigado, de coração, a todo mundo que ouviu, compartilhou e fez parte dessa história junto com a gente?, comentaram nas redes sociais sobre o feito.
Guga Lamar e Pedro Freitaz são os integrantes do duo GUPE, nome formado com as sílabas iniciais do nome de cada um. Eles viralizaram durante a pandemia de covid-19, quando passaram a publicar versões em voz e violão de canções famosas da Música Popular Brasileira nas redes sociais.
Os vídeos viralizaram rapidamente nas redes sociais e ampliaram de forma significativa o alcance da dupla. Hoje, o GUPE soma mais de 350 mil seguidores no Instagram e acumula mais de 40 milhões de visualizações em seus conteúdos publicados nas diferentes plataformas digitais.
?Quando nossos vídeos começaram a viralizar, ainda naquele momento de pandemia, as pessoas falavam muito que as nossas vozes traziam uma sensação de paz?, disse Guga ao relembrar o período em que a dupla passou a ganhar projeção nas redes sociais.
Eles relataram que recebiam mensagens de fãs dizendo que estavam passando por momentos difíceis e enfrentando diferentes tipos de problemas, e que ouvir a versão da música interpretada pela dupla funcionava como uma espécie de conforto. Segundo eles, essa reação do público gera grande satisfação, sobretudo por ter acontecido de forma espontânea.
A dupla lançou, em agosto de 2022, a música ?Coisas Que Eu Sei?. A faixa, uma regravação do sucesso de 2007 popularizado por Danni Carlos, continuou viralizando nas plataformas digitais e ultrapassou 1,3 milhão de streams no Spotify, tornando-se uma das músicas mais ouvidas do GUPE.
Com esse desempenho, o GUPE assumiu o primeiro lugar no ranking Top 30 Brasil do ?POPline Charts by STRM? em 2023. O ?POPline Charts by STRM? media o consumo de artistas nas plataformas Spotify, Instagram e YouTube e gera dois formatos de ranking: o ?TOP 30 Destaques Do Mês?, com os artistas mais consumidos nas plataformas, e o ?TOP 30 Evolução Semanal?, com os artistas que mais cresceram em consumo durante a semana.
Em 2024, a dupla GUPE lançou o EP ?Ao Vivo no Blue Note SP?, gravado no palco do Blue Note São Paulo. O trabalho reúne versões ao vivo de músicas que marcaram o repertório da dupla, como ?A Lua Q Eu T Dei?, ?No Mesmo Tom?, ?Ventilador?, ?Coisas Que Eu Sei? e ?Palpite?.
Também em 2024, lançaram o primeiro álbum da dupla, intitulado ?Dentro de Um Pra Sempre?, que inclui faixas como ?A Cara do Amor da Minha Vida?, ?Eu Já Sabia?, ?Deu Bom?, ?Praia do Rosa? e ?Canto da Sala?. Depois do lançamento, os artistas percorreram o país em turnê.
Em 2025, o GUPE continuou lançando músicas. A dupla apresentou os singles ?Te Quero Tanto?, ?Nó de Marinheiro? e ?Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor?. No mesmo ano, eles foram atração do segundo dia do festival ?Planeta Atlântida?, no Rio Grande do Sul.
A apresentação foi classificada pelos próprios artistas como ?um dos shows mais especiais da carreira? e também como a realização de um sonho de infância. No repertório do show, a dupla apresentou músicas autorais que marcaram sua trajetória recente, mas também incluiu os covers que ajudaram a impulsionar sua popularidade nas redes sociais.
Guga e Pedro já tinham uma ligação com o festival. Antes de se apresentarem no evento, frequentavam o ?Planeta Atlântida? como público. Eles estiveram no festival diversas vezes e guardam lembranças de apresentações marcantes, como as da banda Skank e do cantor Sean Kingston.
Antes de ir ao festival, os dois costumavam tocar voz e violão em um bar no centro de Atlântida, animando o público que se reunia no local antes de seguir para o evento. As apresentações funcionavam como uma espécie de ?esquenta? informal para os frequentadores do festival. Muitas vezes, o pagamento pelas apresentações era feito em bebidas.
Em outubro de 2025, a dupla GUPE anunciou nas redes sociais um novo momento na carreira após quase cinco anos de trajetória. Eles seguem juntos como dupla, mas também passaram a investir em projetos individuais: Guga com lançamentos em carreira solo e preparação de novos shows, e Pedro retomando atividades em sua área original de formação profissional.