GUPE conquista primeiro single de ouro com “A Lua Q Eu T Dei”

Com esse desempenho, o GUPE assumiu o primeiro lugar no ranking Top 30 Brasil do ?POPline Charts by STRM? em 2023. O ?POPline Charts by STRM? media o consumo de artistas nas plataformas Spotify, Instagram e YouTube e gera dois formatos de ranking: o ?TOP 30 Destaques Do Mês?, com os artistas mais consumidos nas plataformas, e o ?TOP 30 Evolução Semanal?, com os artistas que mais cresceram em consumo durante a semana.