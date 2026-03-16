O berço do islã e local onde nasceu Maomé: conheça Meca, na Arábia Saudita

Por Flipar
Situada em um vale estreito a cerca de 70 quilômetros de Jidá e do Mar Vermelho, a cidade é o local de nascimento do profeta Maomé ? por volta do ano 570 ? e o cenário onde as primeiras revelações do Alcorão ocorreram.
Na época, a cidade já era um importante centro comercial e religioso da Península Arábica, frequentado por diversas tribos que visitavam santuários locais.
O coração de Meca é a Grande Mesquita, conhecida como Masjid al-Haram, que abriga a Caaba, a estrutura cúbica revestida por um tecido preto chamado kiswah.
Apesar de hoje ser uma grande cidade moderna, com arranha-céus e infraestrutura voltada ao turismo religioso, sua importância está ligada à história, à fé e às tradições islâmicas que remontam a mais de mil anos.
Devido ao seu caráter sagrado, a entrada na zona urbana de Meca é restrita apenas a muçulmanos, uma regra aplicada rigorosamente pelas autoridades sauditas para preservar a natureza religiosa do local.
Estradas e sinalizações indicam rotas alternativas para visitantes não muçulmanos, que não têm permissão para acessar o centro religioso. Essa restrição reforça o caráter sagrado do local dentro da tradição islâmica.
Nos últimos anos, Meca passou por transformações urbanas sob a visão do governo saudita para modernizar a infraestrutura e comportar o fluxo crescente de visitantes.
Além da Grande Mesquita, a topografia de Meca é marcada por montanhas de grande valor simbólico, como o Jabal al-Nour, onde se localiza a caverna de Hira, local onde Maomé meditava.
O clima da região é extremamente árido e quente, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40°C no verão, exigindo sistemas avançados de resfriamento e logística para garantir a segurança dos fiéis.
Economicamente, a cidade depende quase inteiramente do turismo religioso e dos serviços de hospitalidade, sendo um motor vital para o desenvolvimento regional da Arábia Saudita.
Apesar da modernização, a cidade ainda preserva um significado espiritual profundo para mais de um bilhão de muçulmanos ao redor do mundo.
Meca não é apenas um destino de viagem, mas um dos lugares mais influentes da história religiosa e cultural da humanidade, atraindo continuamente fiéis que desejam se conectar com as origens do islamismo.