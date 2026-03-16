Como as empanadas ganharam popularidade mundial

Por Flipar
A origem das empanadas remonta à Península Ibérica, especialmente às regiões da Galícia e de Portugal, onde receitas semelhantes já eram preparadas durante a Idade Média.
O termo está ligado à técnica de ?empanar?, que consiste em envolver o recheio em uma camada de massa antes de assar ou fritar. Com a expansão marítima e a colonização espanhola, essa preparação foi levada para diferentes partes da América Latina, onde passou por profundas adaptações.
A empanada argentina é uma das mais famosas, com recheios clássicos como carne picada, cebola, ovo cozido e azeitona, envoltos numa massa fina assada no forno. No norte do país, podem conter batata ou cominho.
No Chile, as empanadas tradicionais são chamadas de ?empanadas de pino?, recheadas com carne moída, cebola, ovo, azeitona e, às vezes, uvas-passas. Costumam ser grandes e são assadas até dourar.
Na Colômbia e na Venezuela, as empanadas geralmente são fritas e feitas com massa de milho, conferindo textura crocante e sabor característico. Recheios populares incluem carne desfiada, queijo e frango.
Na Espanha, há empanadas grandes servidas em pedaços, como a empanada galega, feita em tabuleiro com recheios de atum, sardinha ou carne, além de cebola e pimentão. São parte da tradição desde tempos medievais.
A massa das empanadas pode ser feita com farinha de trigo, água, sal, gordura (como banha ou manteiga) e às vezes ovo. Algumas variações usam milho ou mandioca, conforme a cultura local.
O preparo envolve abrir a massa, colocar o recheio no centro, dobrar e selar as bordas com os dedos ou um garfo. Dependendo da região, elas podem ser assadas em forno ou fritas em óleo quente.
Os recheios são muito variados: carne bovina, frango, peixe, presunto com queijo, palmito, legumes, ou versões doces com banana, goiabada ou doce de leite. A versatilidade é uma marca desse alimento.
As empanadas doces são mais comuns em algumas regiões da Argentina e do Paraguai, onde são servidas como sobremesa e polvilhadas com açúcar e canela. Algumas versões levam frutas ou compotas.
Embora sejam consideradas um alimento simples, as empanadas podem ser bastante calóricas, especialmente quando fritas. Uma empanada média de carne pode ter entre 200 e 350 calorias, dependendo da massa e do recheio.
Além de populares como lanche, também são consumidas como entrada ou prato principal, acompanhadas de saladas ou molhos picantes, como o “aji” colombiano ou o “chimichurri” argentino.
Em países como a Argentina, é comum encontrar empanadas em padarias, restaurantes e festivais. Há até competições locais para eleger a melhor empanada de determinada província.
No Brasil, especialmente no Sul e Centro-Oeste, as empanadas foram introduzidas por imigrantes e influências vizinhas. São chamadas também de ?pastel de forno? em algumas regiões, com receitas adaptadas ao paladar local.
Existem redes especializadas em empanadas que variam sabores e formatos, oferecendo desde as receitas tradicionais até versões vegetarianas, veganas ou gourmet, com ingredientes sofisticados.
Na cozinha caseira, as empanadas são práticas e podem ser congeladas antes de assar ou fritar. Isso permite preparar grandes quantidades com antecedência para eventos, festas ou consumo diário.
Hoje, as empanadas representam mais do que um alimento: são símbolo de identidade cultural, reunião familiar e tradição culinária em diversos países de língua espanhola e além.