Empate no Oscar 2026 surpreende espectadores; relembre as outras 6 vezes em que essa situação ocorreu

Por Flipar
Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: “Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.
A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.
No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!
1950 ? Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.
1987 ? Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “Artie Shaw: Time Is All You?ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.
“It?s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.