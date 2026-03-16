O adeus da Nestlé aos sorvetes: conheça a jornada de uma gigante mundial

A consolidação da empresa veio acompanhada da escolha de um nome e de um símbolo que refletissem sua essência. Assim, nasceu a Nestlé, representada por um ninho de pássaros, imagem que transmitia cuidado, nutrição e proteção. Essa identidade visual ajudou a fortalecer a confiança dos consumidores e a criar uma ligação emocional com a marca.