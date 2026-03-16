Brasil é potência na exportação de acerola, rica em vitamina C

Por Flipar
O Brasil concentra cerca de 95% das variedades existentes de acerola no mundo e ostenta o título de maior exportador global dessa fruta rica em vitamina C.
Conheça mais sobre essa fruta tão importante para a saúde.
A acerola se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com temperaturas médias em torno de 26°C e precipitações anuais entre 1.200 e 1.600 mm.
A acerola é pequena, redonda, com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, e possui uma casca fina e lisa que pode variar de verde a vermelha ou amarela quando madura.
A fruta pode ser utilizada na produção de sucos, polpas, doces, sorvetes e até mesmo em produtos farmacêuticos e cosméticos.
A polpa é suculenta, com um sabor que varia de ácido a doce, dependendo do grau de maturação.
A acerola é extremamente rica em vitamina C, contendo até 65 vezes mais dessa vitamina do que a laranja, por exemplo.
Apenas duas unidades da fruta fornecem a quantidade diária recomendada desse nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo.
A vitamina C presente na acerola contribui para diversos benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo gripes e resfriados.
Além da vitamina C, a acerola é uma boa fonte de vitaminas A e B, bem como de minerais como ferro, cálcio e fósforo.
Além disso, a acerola pode auxiliar na produção de colágeno e na proteção contra os radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce e doenças crônicas.
A acerola possui um sabor adocicado com um toque azedinho e pode ser consumida fresca, como um lanche nutritivo.
É comumente usada em sucos, mas também em smoothies e vitaminas devido ao seu sabor e valor nutricional.
A acerola também melhora a absorção de ferro dos alimentos, ajudando na prevenção da anemia.
Além do Brasil, a acerola também é cultivada em outras regiões tropicais e subtropicais do mundo, como Porto Rico, México, Índia e Estados Unidos (especificamente na Flórida e no Havaí).
Com um mercado em constante crescimento, tanto no Brasil quanto no exterior, a acerola tem um futuro promissor como uma fruta rica em nutrientes e com diversos benefícios para a saúde.
Apesar do grande potencial, o cultivo da acerola no Brasil ainda apresenta desafios como os altos custos de produção.
Investir em pesquisa e desenvolvimento de novas variedades mais resistentes a doenças e pragas, além de aprimorar as técnicas de cultivo e colheita, são medidas importantes para impulsionar ainda mais a produção brasileira de acerola e expandir seu mercado consumidor.