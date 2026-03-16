Pesquisa revela espécie de árvore que se favorece com raios

Por Flipar

Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.
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Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.
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Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.
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As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.
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Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.
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Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.
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