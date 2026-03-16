Geólogos encontram enorme reserva de ouro a 2 km de profundidade na China

A mina de Lihir, na Papua-Nova Guiné, é um importante complexo de ouro que hoje pertence à Newmont, após a aquisição da Newcrest Mining. A produção anual gira em torno de 20 toneladas. O local fica em área de intensa atividade geotérmica, o que exigiu a criação de aberturas no solo para liberar pressão e calor subterrâneo.