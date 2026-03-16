Lionel Richie participa da cerimônia do Oscar 40 anos depois de vencer estatueta; relembre

Por Flipar

Em 1986, Richie levou o prêmio pelo filme “O Sol da Meia Noite”. Em 2026, ele anunciou a vitória do filme “Guerreiras do K-Pop“, que venceu graças à música “Golden”.

 
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Considerado um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop e do soul, Lionel Richie nasceu no Alabama, Estados Unidos, em 20 de junho de 1949.
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Ele iniciou sua jornada artística no final dos anos 1960 como saxofonista e vocalista dos Commodores. Nessa época, compôs hits como “Easy”, “Three Times a Lady” e “Sail On”.
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Essas músicas ajudaram a consolidar sua reputação como um compositor de sensibilidade apurada, capaz de criar canções românticas que alcançavam grande popularidade.
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No início dos anos 1980, Richie decidiu seguir carreira solo. Seu primeiro álbum individual, lançado em 1982, já foi um enorme sucesso e trouxe hits como “Truly”, que chegou ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
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Porém, foi com seu segundo disco, “Can’t Slow Down”, de 1983, que ele atingiu o auge da popularidade. O álbum não só vendeu milhões de cópias, como resultou em dois prêmios Grammy , incluindo Álbum do Ano. 
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Outro momento histórico de sua carreira aconteceu em 1985, quando escreveu, ao lado de Michael Jackson, a famosa canção beneficente “We Are the World”.
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O projeto reuniu dezenas de artistas sob o nome “USA for Africa” e teve como objetivo arrecadar fundos para combater a fome no continente africano. A música se tornou um dos singles mais vendidos da história!
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Em 2012, lançou o álbum “Tuskegee”, no qual trazia novas versões de seus maiores sucessos em dueto com artistas da música country ? o álbum chegou ao topo da parada Billboard 200. 
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Em 2022, o artista foi incluído no “Rock and Roll Hall of Fame”, em reconhecimento à sua contribuição para a música popular. Na vida pessoal, Richie foi casado duas vezes e é pai de três filhos.
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