Lionel Richie participa da cerimônia do Oscar 40 anos depois de vencer estatueta; relembre

Por Flipar
Em 1986, Richie levou o prêmio pelo filme “O Sol da Meia Noite”. Em 2026, ele anunciou a vitória do filme “Guerreiras do K-Pop“, que venceu graças à música “Golden”.
Considerado um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop e do soul, Lionel Richie nasceu no Alabama, Estados Unidos, em 20 de junho de 1949.
Ele iniciou sua jornada artística no final dos anos 1960 como saxofonista e vocalista dos Commodores. Nessa época, compôs hits como “Easy”, “Three Times a Lady” e “Sail On”.
Essas músicas ajudaram a consolidar sua reputação como um compositor de sensibilidade apurada, capaz de criar canções românticas que alcançavam grande popularidade.
No início dos anos 1980, Richie decidiu seguir carreira solo. Seu primeiro álbum individual, lançado em 1982, já foi um enorme sucesso e trouxe hits como “Truly”, que chegou ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
Porém, foi com seu segundo disco, “Can’t Slow Down”, de 1983, que ele atingiu o auge da popularidade. O álbum não só vendeu milhões de cópias, como resultou em dois prêmios Grammy , incluindo Álbum do Ano.
Outro momento histórico de sua carreira aconteceu em 1985, quando escreveu, ao lado de Michael Jackson, a famosa canção beneficente “We Are the World”.
O projeto reuniu dezenas de artistas sob o nome “USA for Africa” e teve como objetivo arrecadar fundos para combater a fome no continente africano. A música se tornou um dos singles mais vendidos da história!
Em 2012, lançou o álbum “Tuskegee”, no qual trazia novas versões de seus maiores sucessos em dueto com artistas da música country ? o álbum chegou ao topo da parada Billboard 200.
Em 2022, o artista foi incluído no “Rock and Roll Hall of Fame”, em reconhecimento à sua contribuição para a música popular. Na vida pessoal, Richie foi casado duas vezes e é pai de três filhos.