Cogumelos favorecem o intestino, mas exigem cuidados especiais

Por Flipar
Dessa forma, são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada “micélio”.
A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento.
Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. São opções ricas em proteínas e fibras para veganos e vegetarianos.
O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados.
O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso.
O shimeji, por sua vez, possui uma textura levemente crocante e delicada, é ótimo para refogados rápidos com manteiga e molho shoyu.
São fontes de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, cobre e potássio. Têm baixo teor calórico e de gordura. As fibras presentes no alimento também podem ser boas aliadas para quem sofre de diabetes do tipo 1 e 2.
As betaglucanas, fibras solúveis, presentes nos cogumelos estimulam o sistema imunológico, visto que ativam células que combatem tumores e infecções virais.
Contêm ergotioneína e outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, pois previnem doenças como câncer e problemas cardiovasculares.
Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva.
Por serem ricos em fibras e água, os cogumelos aumentam a saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e a perda de peso.
Ajudam a prevenir doenças cardíacas e diabetes tipo 2, pois contribuem para o controle do colesterol, triglicerídeos e níveis de glicose no sangue.
Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável.
Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos.
O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos.
A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a sintomas como desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte.
Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em certas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras e colesterol.
Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos e são uma ótima opção para substituir a carne em dietas vegetarianas e veganas.
As variedades mais populares incluem champignon, shitake, shimeji e portobello, mas outras como o enoki e o eryngui também são usadas.
Podem ser refogados, grelhados ou assados para acompanhar pratos principais. Além de presentes em molhos e recheios, que podem adicionar um toque especial e saboroso a molhos e recheios de massas, tortas e sanduíches.
O Reino do Cogumelo é o local principal onde se passa a maioria dos jogos da franquia Mario, governado pela Princesa Peach e lar dos Toads.