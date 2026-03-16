Luxo de Versalhes inspirou outros palácios espetaculares

Por Flipar

O Château de Versailles, como é conhecido, fica localizado na cidade de Versalhes, a cerca de 20 km a sudoeste de Paris.
Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria): Considerado o “Versalhes de Viena”, Schönbrunn foi construído no século 17 como residência de verão para os Habsburgos.
Palácio de La Granja de San Ildefonso (Segóvia, Espanha): Esse palácio espanhol do século 18 foi inspirado por Versalhes tanto em sua arquitetura quanto em seus jardins.

Os jardins de La Granja, adornados com fontes e esculturas ornamentadas, são considerados uns dos mais belos da Europa.
Palácio Real de Caserta (Nápoles, Itália): Construído pelo rei Carlos VII de Nápoles em meados do século 18, foi muitas vezes comparado a Versalhes pela sua grandeza.
Além disso, o Palácio de Caserta possui um vasto parque, fontes e cascatas que lembram os jardins de Versalhes.
Palácio de Blenheim (Oxfordshire, Reino Unido): Foi construído entre 1705 e 1722 para John Churchill, 1º Duque de Marlborough, como um presente da nação britânica.
Embora seja de estilo barroco inglês, a grandiosidade e a disposição dos jardins refletem a influência de Versalhes.
Palácio de Herrenchiemsee (Ilha de Herreninsel, Alemanha): Construído pelo rei Luís II da Baviera, Herrenchiemsee é um tributo direto ao de Versalhes e foi projetado para emular a grandiosidade e o esplendor do famoso palácio francês.
