Lionel Richie retorna ao Oscar 40 anos após conquistar estatueta

Por Flipar

Convidado para anunciar o prêmio de Melhor Canção Original, o cantor retornou à cerimônia exatamente quatro décadas depois de conquistar a estatueta pela música ?Say You, Say Me?, composta para o filme ?O Sol da Meia-Noite?. 
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O momento, em que Richie anunciou a premiação para ?Golden?, de ?Guerreiras do k-pop?, reforçou a ligação duradoura do artista com o cinema e celebrou uma trajetória musical que atravessa mais de cinco décadas de sucesso.
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Nascido em 20 de junho de 1949, na cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, Richie cresceu em um ambiente profundamente ligado à música e à cultura afro-americana.

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Ainda jovem, ingressou na universidade local, a Tuskegee Institute, onde começou a se apresentar com um grupo que daria origem à banda Commodores. 
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A formação alcançou sucesso durante os anos 1970 ao misturar soul, funk e pop, consolidando-se como um dos nomes mais populares da gravadora Motown. Entre os sucessos da fase estão canções como ?Easy?, ?Three Times a Lady? e ?Stil?l.
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No início da década de 1980, Richie decidiu seguir carreira solo e rapidamente se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop. 
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Seu álbum de estreia, ?Lionel Richie?, lançado em 1982, apresentou ao público sucessos como ?Truly? e abriu caminho para uma fase de enorme popularidade mundial. 
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Dois anos depois, ele alcançou o auge comercial com o disco ?Can’t Slow Down?, que vendeu milhões de cópias e rendeu hits como ?All Night Long (All Night)?, ?Hello? e ?Stuck on You?. O trabalho venceu o Grammy de Álbum do Ano e consolidou Richie como um dos principais nomes da música internacional.
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Paralelamente ao sucesso nas paradas, o cantor também se destacou no cinema ao compor músicas para trilhas sonoras. 
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Quatro anos depois, veio a consagração com ?Say You, Say Me?, premiada como Melhor Canção Original pela Academia e vencedora também do Golden Globe Awards na mesma categoria.
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Outro capítulo marcante de sua carreira ocorreu em 1985, quando Richie se uniu a Michael Jackson para compor ?We Are the World?. 
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A música, gravada pelo coletivo USA for Africa, reuniu dezenas de estrelas da música em uma campanha beneficente destinada a combater a fome na África. O projeto tornou-se um fenômeno cultural e arrecadou milhões de dólares para ajuda humanitária, além de conquistar diversos prêmios internacionais.
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Além da carreira musical, ele também ganhou nova projeção televisiva ao integrar o júri do programa ?American Idol?, onde passou a atuar como mentor de jovens talentos. 
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Lionel Richie esteve no Brasil em 2010 (São Paulo e Rio de Janeiro) e em 2016 (Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo com a turnê “All the Hits All Night Long”). O cantor retornou ao país em setembro de 2025 para um show no festival The Town, em São Paulo, marcando sua terceira vinda
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