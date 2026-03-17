Homenagem a ‘Moulin Rouge’: Nicole Kidman e Ewan McGregor se reencontram no Oscar 2026

O coreógrafo do filme, John O?Connell, contou à revista ?Entertainment Weekly?, em 2021, que a presença de Nicole Kidman foi fundamental para tornar o longa memorável. ?Ela é louca, no bom sentido, e isso dá para ver na carreira dela. Ela se joga e assume o risco. O trapézio de uma das cenas era incrivelmente alto e ela simplesmente subiu duas vezes e disse: ?Sim, estou bem??, afirmou.