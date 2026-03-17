Homenagem a ‘Moulin Rouge’: Nicole Kidman e Ewan McGregor se reencontram no Oscar 2026

Por Flipar
Apesar de 25 anos terem se passado desde que os dois contracenaram no extravagante filme dirigido por Baz Luhrmann, Ewan McGregor e Nicole Kidman mostraram que ainda têm muita química. Quando a atriz comentou que realmente adorou todos os filmes indicados ao maior prêmio da noite, McGregor perguntou se ela diria que os ?amou?.
A pergunta deu início a um diálogo semelhante a uma cena do filme, que antecede a música ?Elephant Love Medley?, parte da trilha sonora, e faz referência a canções conhecidas com a palavra ?love?, que significa amor em português, como ?Love Is Like Oxygen?, da banda Sweet, ?Love Is A Many Splendored Thing?, de Andy Williams, e ?Love Lifts Us Up Where We Belong?, de Jennifer Warnes e Joe Cocker.
?Moulin Rouge!: Amor em Vermelho? estreou no Festival de Cannes de 2001, onde competiu pela Palma de Ouro, e foi lançado nos cinemas em 25 de maio de 2001 na Austrália e em 1º de junho de 2001 na América do Norte. O filme foi amplamente elogiado pela direção de Baz Luhrmann, pelas atuações do elenco, pela trilha sonora e pelo figurino.
Em ?Moulin Rouge!: Amor em Vermelho?, Nicole Kidman interpreta Satine, enquanto Ewan McGregor vive Christian, um jovem escritor que se muda para o bairro boêmio de Montmartre, em Paris, em busca de inspiração e de uma vida artística. Lá, ele conhece o Toulouse-Lautrec e um grupo de artistas que frequentam o Moulin Rouge, famosa boate da cidade, e acaba se apaixonando por Satine, a principal estrela do local.
Os artistas decidem montar um espetáculo no Moulin Rouge, e o poderoso e rico duque de Monroth decide financiar o projeto, mas exige ter Satine como sua companheira. Mesmo sob essa pressão, Christian e Satine iniciam um romance secreto. No entanto, o relacionamento é ameaçado pelo duque e por outras circunstâncias.
Também fazem parte do elenco do filmes Jim Broadbent como Harold Zidler, Richard Roxburgh como o duque de Monroth, John Leguizamo como Henri de Toulouse-Lautrec e Jacek Koman como o Argentino Narcoléptico, entre outros.
Tanto o filme quanto a trilha sonora se tornaram um clássico moderno por seu estilo musical ?jukebox?, formato que utiliza músicas populares já existentes em vez de composições originais. Essas canções são reorganizadas dentro de uma narrativa para contar a história. Apesar da trilha também contar com a canção original ?Come What May?.
A produção incorpora músicas de artistas famosos como Elton John em ?Your Song?, Queen em ?The Show Must Go On?, The Police em ?Roxanne?, Madonna em ?Material Girl? e Nirvana em ?Smells Like Teen Spirit?. Cada um desses números é acompanhado por coreografias explosivas e eletrizantes.
O coreógrafo do filme, John O?Connell, contou à revista ?Entertainment Weekly?, em 2021, que a presença de Nicole Kidman foi fundamental para tornar o longa memorável. ?Ela é louca, no bom sentido, e isso dá para ver na carreira dela. Ela se joga e assume o risco. O trapézio de uma das cenas era incrivelmente alto e ela simplesmente subiu duas vezes e disse: ?Sim, estou bem??, afirmou.
A trilha sonora do filme estreou na parada ?Billboard 200?, dos Estados Unidos, na quinta posição em 16 de maio de 2001, e quatro semanas depois chegou ao terceiro lugar. Em 23 de abril de 2002, recebeu certificação de duplo platina da Recording Industry Association of America. Em 2001, foi o 20º álbum mais vendido do mundo, com cerca de quatro milhões de cópias.
O filme também se tornou um fenômeno da cultura pop. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, por exemplo, os patinadores canadenses Tessa Virtue e Scott Moir apresentaram uma coreografia inspirada em ?Moulin Rouge – Amor em Vermelho?, interpretando a história de Christian e Satine ao som de ?El Tango de Roxanne? e ?Come What May?.
A apresentação conquistou a medalha de ouro tanto na disputa por equipes quanto na prova individual e consagrou Virtue e Moir como os patinadores mais condecorados da história. Desde então, a performance costuma ser relembrada e volta a viralizar nas redes sociais a cada edição dos Jogos Olímpicos de Inverno como uma das mais memoráveis da história.
O filme também ganhou uma adaptação para os palcos. ?Moulin Rouge!: The Musical?, dirigido por Alex Timbers e com texto de John Logan, estreou em 10 de julho de 2018 no Colonial Theatre, em Boston, antes de chegar à Broadway em 25 de julho de 2019, no Al Hirschfeld Theatre.