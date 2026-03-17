Joyce Alane percorre o Brasil com a turnê “Um Dia Eu Te Encontro – Voz e Violão”

Por Flipar
A turnê foi concebida como um convite à pausa e à escuta em meio ao excesso de estímulos do cotidiano. Ao apostar na simplicidade, o espetáculo valoriza as canções e fortalece a proximidade entre a artista e o público. A ambientação acompanha essa proposta, com iluminação suave e cenário de estética orgânica, criando uma atmosfera acolhedora e intimista.
“Um Dia Eu Te Encontro” também é o título do single mais recente da cantora, lançado em 26 de fevereiro de 2026. Dias antes, em 20 de fevereiro, Joyce iniciou a turnê em São Paulo, com um show esgotado. A tour também já passou pela Paraíba, onde a artista realizou três apresentações entre 25 e 27 de fevereiro, em João Pessoa, Campina Grande e Sousa, sendo esta última com entrada gratuita.
Nascida em 1º de fevereiro de 1998, em Recife, Pernambuco, Joyce Alane é uma cantora e compositora pernambucana que imprime sua identidade nas próprias canções. Inspirada por vivências pessoais e pelo cotidiano, suas letras abordam emoções e experiências com as quais o público se identifica.
A artista demonstrou interesse pela música ainda na infância e chegou a querer participar do programa de calouros apresentado por Raul Gil. Aos 12 anos, iniciou aulas de piano no Conservatório Pernambucano de Música, onde permaneceu por cerca de um ano. Na instituição, não pôde frequentar as aulas de canto por não atingir a idade mínima exigida.
Na adolescência, optou por cursar Arquitetura e Urbanismo, diante do preconceito ainda associado à carreira musical. Em 2017, passou a cantar no duo “Luamarte”, formado com o músico Afonso Santti, colega da universidade. A dupla se apresentava em casamentos e pequenos eventos até encerrar as atividades em 2021.
Antes de alcançar maior reconhecimento, a cantora costumava interpretar bregas pernambucanos em versões rearranjadas para voz e piano. Sua carreira solo ganhou impulso nas redes sociais, onde conquistou notoriedade ao publicar um cover de “Dizem Que Sou Louca”, da banda Kitara.
A primeira composição autoral de grande repercussão nas redes sociais de Joyce Alane foi o single “Leão”, lançado em 2021. A própria cantora considera que a faixa se tornou um marco em sua trajetória, consolidou seu estilo e ampliou sua base de fãs.
Desde a pandemia de COVID-19, a presença da cantora nas redes sociais, que já conta com mais de 500 mil seguidores, e no cenário musical cresceu significativamente. Ela passou a participar de festivais importantes e a figurar entre os indicados em premiações nacionais e internacionais.
Em 2023, recebeu indicação ao “Prêmio Multishow” na categoria Brasil por uma música em parceria com João Gomes. Já em 2024, foi apontada como um dos expoentes da música pernambucana pela revista “Marie Claire” e pelo jornal “O Globo”.
Em 2025, Joyce Alane foi indicada ao “Grammy Latino” na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo álbum “Casa Coração”. O reconhecimento destacou o trabalho da artista e ampliou sua projeção no cenário musical. O álbum reúne sete faixas, entre elas “Sabiá”, “Dona da Minha Cabeça”, “A Natureza das Coisas” e “Todo Tempo é Pouco para Te Amar”.
A cantora Liniker comentou sobre Joyce Alane em 2025, durante uma entrevista concedida à artista: ?Que honra estar com você, de quem também sou fã. Uma das maiores compositoras da nossa geração, uma das maiores cantoras que existem. Amo o som dela e ela fica se fazendo, mas eu também me faço para ela?.
A discografia de Joyce Alane inclui também o álbum “Tudo É Minha Culpa”, lançado em 2024. A artista também lançou o registro ao vivo “Joyce Alane ao Vivo na Macaco Gordo”, em 2023, além do EP “Carva Sessions (Ao Vivo)”, disponibilizado em 2022.
Joyce Alane desenvolve um estilo musical que mistura elementos da MPB com o pop. Em entrevistas, a cantora comentou sobre as recusas que muitos artistas recebem no início da carreira e destacou a importância de manter a própria convicção artística. Segundo ela, os ?nãos? fazem parte do percurso de quem busca consolidar um espaço na música.
?Muitos artistas desistem do seu trabalho autoral ou do seu estilo porque outro gênero musical faz mais sucesso, e fazer cover pode parecer mais promissor. Mas nada é mais importante do que manter sua identidade musical e acreditar nela. Dentro da MPB, existe muita gente boa e, para me destacar, uso como uma fortaleza minhas raízes nordestinas?, afirmou.
Curiosidade: Como forma de interagir com o público e divulgar seu trabalho, Joyce Alane criou no Instagram o quadro “Me Dá Uma Luz”. Nele, seguidores sugeriam palavras por meio da ferramenta de perguntas dos stories, e a artista utilizava essas ideias para compor uma nova canção. A partir de uma frase inicial e do tema sugerido, Joyce desenvolvia a música e costumava apresentar a gravação na semana seguinte.