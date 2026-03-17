Chinês é preso no Quênia ao tentar contrabandear milhares de formigas

Por Flipar

O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.
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As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…
Reprodução de vídeo/YouTube Reuters

Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.
Imagem de Timo Anjala por Pixabay

No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.
T. Dreyer, A. Haluts, A. Korman, N. Gov, E. Fonio, & O. Feinerman/PNAS, 2024

Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.
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Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.
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Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.
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As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.
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As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.
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Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.
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Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.
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