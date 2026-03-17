Chinês é preso no Quênia ao tentar contrabandear milhares de formigas

Por Flipar
O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.
As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…
Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.
No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.
Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.
Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.
Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.
As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.
As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.
Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.
Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.