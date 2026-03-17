Compositora que escreveu sucessos de Celine Dion e Cher perdeu o Oscar pela 17ª vez; saiba quem é Diane Warren

Por Flipar
Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.
Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.
Determinada a trabalhar com música, começou sua carreira nos anos 1980 escrevendo canções para diversos artistas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1983 com ?Solitaire?, gravada por Laura Branigan.
A partir daí, ela passou a ganhar reconhecimento na indústria e rapidamente se tornou uma compositora requisitada por artistas renomados.
Seu estilo costuma privilegiar letras emocionais, muitas vezes voltadas para temas como amor, superação e intensidade sentimental, características que fizeram de suas músicas escolhas frequentes para trilhas de filmes e grandes performances vocais.
Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Diane Warren escreveu sucessos interpretados por alguns dos maiores nomes da música pop. Entre eles estão Cher, que gravou o hit ?If I Could Turn Back Time?.
Warren também é responsável pelo grande hit ?I Don?t Want to Miss a Thing?, da banda Aerosmith, e que foi sucesso do filme “Armageddon”, de 1998.
Outras composições marcantes de Diane Warren são ?Un-Break My Heart? e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton.
Em 2022, Warren recebeu um Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.