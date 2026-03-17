Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância

Por Flipar

Esse espaço é formado por sete torres interligadas que reúnem hotéis, residências e centros comerciais, totalizando cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída.
Reprodução do Youtube Canal Archi Archives

O grande destaque do complexo, no entanto, é a Makkah Royal Clock Tower, que atinge 601 metros de altura e ostenta o maior relógio do mundo.
Reprodução do Flickr Nadir Hashmi

Com quatro faces revestidas em mosaicos dourados e fibra de carbono, o relógio é visível a 30 quilômetros de distância e conta com um sistema de iluminação de 2 milhões de LEDs.
Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official

É uma das obras de engenharia mais imponentes e simbolicamente significativas do século 21. A torre onde está o relógio também integra um hotel cinco estrelas administrado pela rede Fairmont.
King Eliot/Wikimédia Commons

Cada face do relógio tem cerca de 43 metros de diâmetro. O topo da torre possui ainda um enorme crescente islâmico dourado, símbolo tradicional do islamismo, que pesa dezenas de toneladas.
Reprodução do Youtube Canal Archi Archives

Nos últimos quatro andares do edifício fica uma estrutura que abriga o Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.
Reprodução do Flickr 'asyiqul^huur

O museu apresenta exposições sobre relógios antigos, instrumentos científicos usados por astrônomos muçulmanos e também explicações sobre como o calendário islâmico é determinado.
Reproduc?a?o

A construção do complexo foi controversa. Isso porque na área onde ele foi erguido ficava anteriormente ocupada pela antiga fortaleza otomana Ajyad Fortress, datada do século 18.
Halis Ak - Panoramio

A demolição dessa fortaleza para dar lugar ao novo empreendimento provocou protestos, especialmente entre historiadores e autoridades da Turquia, que consideravam o forte um patrimônio histórico.
Reproduc?a?o/YouTube

A construção também marcou uma mudança drástica na paisagem urbana de Meca, gerando debates sobre o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de modernização para suportar o fluxo crescente de visitantes.
Reprodução do Flickr Patrick S?in

Durante as obras, ocorreram dois incêndios significativos. O primeiro aconteceu em outubro de 2008, na Torre Hajar, quando o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por madeira utilizada na obra.
Reprodução do Youtube Canal Journey 4 Life

Cerca de 400 bombeiros trabalharam por aproximadamente dez horas para controlar as chamas, que destruíram nove andares, mas não houve feridos.
King Eliot/Wikimédia Commons

O 2º ocorreu em maio de 2009, na Torre Safa. O fogo teria começado durante trabalhos de soldagem em andaimes de madeira, espalhando-se do 14º ao 20º andar. Apesar dos danos, o incêndio foi controlado rapidamente e também não deixou vítimas.
King Eliot/Wikimédia Commons

Arquitetonicamente, a Clock Tower combina elementos de arranha-céus modernos com detalhes inspirados na arte islâmica tradicional.
Reprodução do Flickr Dr Mohd Tabrez Alam

A fachada apresenta padrões geométricos e cores que remetem ao estilo arquitetônico da região, enquanto o topo ornamentado com o crescente e as inscrições luminosas reforça o caráter religioso do edifício.
- King Eliot/Wikimédia Commons

Durante os horários de oração, o relógio pode projetar feixes de luz verde visíveis a quilômetros de distância, indicando momentos importantes do calendário religioso.
Yasser Bakhsh/Wikimédia Commons

O relógio monumental se tornou um marco visual de Meca e um exemplo de grande escala da engenharia e da arquitetura contemporâneas voltadas ao turismo religioso.
Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official

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