Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância

Por Flipar
Esse espaço é formado por sete torres interligadas que reúnem hotéis, residências e centros comerciais, totalizando cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída.
O grande destaque do complexo, no entanto, é a Makkah Royal Clock Tower, que atinge 601 metros de altura e ostenta o maior relógio do mundo.
Com quatro faces revestidas em mosaicos dourados e fibra de carbono, o relógio é visível a 30 quilômetros de distância e conta com um sistema de iluminação de 2 milhões de LEDs.
É uma das obras de engenharia mais imponentes e simbolicamente significativas do século 21. A torre onde está o relógio também integra um hotel cinco estrelas administrado pela rede Fairmont.
Cada face do relógio tem cerca de 43 metros de diâmetro. O topo da torre possui ainda um enorme crescente islâmico dourado, símbolo tradicional do islamismo, que pesa dezenas de toneladas.
Nos últimos quatro andares do edifício fica uma estrutura que abriga o Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.
O museu apresenta exposições sobre relógios antigos, instrumentos científicos usados por astrônomos muçulmanos e também explicações sobre como o calendário islâmico é determinado.
A construção do complexo foi controversa. Isso porque na área onde ele foi erguido ficava anteriormente ocupada pela antiga fortaleza otomana Ajyad Fortress, datada do século 18.
A demolição dessa fortaleza para dar lugar ao novo empreendimento provocou protestos, especialmente entre historiadores e autoridades da Turquia, que consideravam o forte um patrimônio histórico.
A construção também marcou uma mudança drástica na paisagem urbana de Meca, gerando debates sobre o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de modernização para suportar o fluxo crescente de visitantes.
Durante as obras, ocorreram dois incêndios significativos. O primeiro aconteceu em outubro de 2008, na Torre Hajar, quando o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por madeira utilizada na obra.
Cerca de 400 bombeiros trabalharam por aproximadamente dez horas para controlar as chamas, que destruíram nove andares, mas não houve feridos.
O 2º ocorreu em maio de 2009, na Torre Safa. O fogo teria começado durante trabalhos de soldagem em andaimes de madeira, espalhando-se do 14º ao 20º andar. Apesar dos danos, o incêndio foi controlado rapidamente e também não deixou vítimas.
Arquitetonicamente, a Clock Tower combina elementos de arranha-céus modernos com detalhes inspirados na arte islâmica tradicional.
A fachada apresenta padrões geométricos e cores que remetem ao estilo arquitetônico da região, enquanto o topo ornamentado com o crescente e as inscrições luminosas reforça o caráter religioso do edifício.
Durante os horários de oração, o relógio pode projetar feixes de luz verde visíveis a quilômetros de distância, indicando momentos importantes do calendário religioso.
O relógio monumental se tornou um marco visual de Meca e um exemplo de grande escala da engenharia e da arquitetura contemporâneas voltadas ao turismo religioso.