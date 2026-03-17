19 de março é Dia do Artesanato: conheça riquezas culturais feitas à mão no Brasil

Materiais naturais como fibras, argila, madeira e sementes são transformados em objetos utilitários e decorativos, revelando a criatividade e o saber popular. Cada região preserva suas tradições e contribui com elementos únicos para essa expressão artística. O artesanato brasileiro reflete a história, a cultura e as práticas locais, sendo um importante elemento da identidade local. Veja pecualiaridades de diferentes regiões.