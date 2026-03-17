19 de março é Dia do Artesanato: conheça riquezas culturais feitas à mão no Brasil

Por Flipar
Materiais naturais como fibras, argila, madeira e sementes são transformados em objetos utilitários e decorativos, revelando a criatividade e o saber popular. Cada região preserva suas tradições e contribui com elementos únicos para essa expressão artística. O artesanato brasileiro reflete a história, a cultura e as práticas locais, sendo um importante elemento da identidade local. Veja pecualiaridades de diferentes regiões.
Os azulejos são utilizados na decoração de fachadas, casas e igrejas, trazendo um toque vibrante à arquitetura colonial da cidade.
Renda de Bilro – Ceará – É tradicionalmente produzida no estado do Ceará e é conhecida pela delicadeza e complexidade de seus padrões, sendo muito apreciada tanto em roupas quanto em objetos decorativos.
A técnica de trançar fios com pequenos bilros é uma prática passada de geração em geração. Faz parte de uma atividade que reforça o orçamento de famílias com base na tradição local.
Panelas de barro – Pernambuco – Feitas especialmente em cidades como Caruaru, são uma verdadeira expressão da tradição do artesanato pernambucano. A cerâmica é modelada manualmente e utilizada no preparo de comidas típicas, sendo símbolo da culinária e da cultura do estado.
Cestos de palha – Acre – Tradicionalmente feito com fibra de buriti, sendo utilizado principalmente na produção de itens utilitários e decorativos. O trabalho com a palha é muito comum entre os povos indígenas e comunidades tradicionais da região.
Artesanato em capim dourado – Tocantins – O capim dourado, único da região do Jalapão, é utilizado na confecção de bolsas, adornos e peças decorativas, dando um brilho especial devido à sua tonalidade dourada. Este material é cuidadosamente extraído e trabalhado pelas mãos habilidosas de artesãos locais.
Cerâmica Marajoara – Pará -Especialmente na região da ilha de Marajó, o estado é famoso pela produção da cerâmica marajoara, marcada por grandes urnas decoradas com formas geométricas. Esse tipo de cerâmica tem forte influência das culturas indígenas locais e é considerado um patrimônio artístico regional.
Lixo Art – Rio de Janeiro – O movimento de “lixo art”, que transforma materiais reciclados em objetos de arte, ganha destaque no Rio como uma crítica à cultura de consumo e um meio de conscientização ambiental. Ele combina arte e sustentabilidade, sendo muito importante na cidade criativa.
Bordado Richelieu – Paraná – Conhecido pela delicadeza de seus padrões vazados e detalhes intrincados. Utilizado em toalhas, roupas de cama e decoração, esse estilo remonta à tradição dos imigrantes europeus que traziam suas técnicas artesanais para o Brasil.
Conchas – Alagoas – As conchas são usadas principalmente para a confecção de peças decorativas e adornos de acessórios. Esse trabalho está intimamente ligado ao mar, e as conchas são extraídas das praias e transformadas com cuidados especiais pelos artesãos locais.
Artesanato em palha de bananeira – Comum em cidades da Bahia, como Ilhéus e Cachoeira, esse trabalho também ganhou força em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira é uma arte antiga e produz uma variedade de peças, incluindo bolsas, chapéus e redes. A palha é extraída e trabalhada manualmente, gerando peças resistentes e de estética rústica.
Bonecos de barro – Pernambuco – Os bonecos de barro de Caruaru são ícones do artesanato pernambucano, frequentemente representando figuras de folclore e cenas do cotidiano nordestino. Eles são moldados artesanalmente, refletindo a cultura e as tradições da cidade, especialmente durante as festividades de São João.