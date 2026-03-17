História do selo, um dos objetos mais cobiçados por colecionadores

Por Flipar
Popularmente conhecido como “Olhos-de-Boi” devido ao seu formato arredondado, esse tipo de selo foi um marco na história das comunicações do Brasil, colocando o país entre as primeiras nações a adotar esse sistema.
Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o “Penny Black” três anos antes, em 1840.
No Brasil, o “Olho de Boi” foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época.
Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19.
Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador.
Junto aos Correios, ele dirigiu o filme “Uma viagem pelo universo dos Selos”, que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas.
A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais.
Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam.
Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos.
A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância.
Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design.