Couro, mochilas e mais: veja o que não é recomendado colocar na máquina de lavar

Por Flipar
Especialistas da organização britânica de consumidores “Which?” listaram quais itens devem passar longe do tambor da máquina e quais podem ser lavados nela, contrariando o senso comum.
Alguns materiais podem sofrer danos irreversíveis devido ao atrito, à alta velocidade de centrifugação ou à temperatura da água; confira!
Gravatas e ternos: Gravatas tendem a encolher. Já os ternos, mesmo que feitos de fibras comuns como algodão, têm uma estrutura interna (entretela) que se dissolve na água, fazendo a peça perder sua forma original.
“Se você está pensando em lavar uma peça de roupa que tem uma etiqueta de cuidados, que não tem nenhuma etiqueta, ou ainda que pode desbotar, é melhor pecar por excesso de cautela e presumir que ela não pode ser lavada na máquina”, explicou um especialista da “Which?”.
Espuma viscoelástica: Travesseiros deste material são frágeis e também não são recomendados, já que podem rasgar ou perder sua estrutura durante a lavagem.
Tecidos nobres: Atenção! Couro, camurça, pele, veludo e rayon exigem cuidados profissionais e é melhor serem levados para lavanderias especializadas, de acordo com os especialistas da “Which?”.
Dica de ouro: Na ausência de etiquetas claras ou se houver risco de desbotamento, a recomendação é não arriscar e optar pela lavagem à mão.
Cortinas de banheiro: Utilize ciclos delicados ou de lavagem à mão para cortinas de banheiro. Segundo a “Which?”, as velocidades de centrifugação mais lentas não prejudicam esse material.