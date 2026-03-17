Couro, mochilas e mais: veja o que não é recomendado colocar na máquina de lavar

Por Flipar

Especialistas da organização britânica de consumidores “Which?” listaram quais itens devem passar longe do tambor da máquina e quais podem ser lavados nela, contrariando o senso comum.
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Alguns materiais podem sofrer danos irreversíveis devido ao atrito, à alta velocidade de centrifugação ou à temperatura da água; confira!
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Gravatas e ternos: Gravatas tendem a encolher. Já os ternos, mesmo que feitos de fibras comuns como algodão, têm uma estrutura interna (entretela) que se dissolve na água, fazendo a peça perder sua forma original.
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“Se você está pensando em lavar uma peça de roupa que tem uma etiqueta de cuidados, que não tem nenhuma etiqueta, ou ainda que pode desbotar, é melhor pecar por excesso de cautela e presumir que ela não pode ser lavada na máquina”, explicou um especialista da “Which?”.
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Espuma viscoelástica: Travesseiros deste material são frágeis e também não são recomendados, já que podem rasgar ou perder sua estrutura durante a lavagem.
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Tecidos nobres: Atenção! Couro, camurça, pele, veludo e rayon exigem cuidados profissionais e é melhor serem levados para lavanderias especializadas, de acordo com os especialistas da “Which?”.
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Dica de ouro: Na ausência de etiquetas claras ou se houver risco de desbotamento, a recomendação é não arriscar e optar pela lavagem à mão.
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Cortinas de banheiro: Utilize ciclos delicados ou de lavagem à mão para cortinas de banheiro. Segundo a “Which?”, as velocidades de centrifugação mais lentas não prejudicam esse material.
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