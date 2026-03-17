Nordeste Brasileiro ganha shopping imponente com 500 lojas

Por Flipar
O Estação Fashion já largou com 500 lojas previstas, 475 delas negociadas. Isso o colocou em patamar de igualdade com os maiores shoppings do país. A abertura ocorreu antes do fim do ano, visando o pico do setor atacadista. A estrutura inicial inclui três setores, praça de alimentação e parte das 1,3 mil unidades planejadas. Com R$ 75 milhões investidos, deve gerar 12 mil empregos diretos e indiretos.
A segunda fase está 30% concluída e será entregue no segundo semestre de 2026. Um hotel para compradores de outros estados está previsto para 2028, junto à finalização do complexo. A ?Área Secreta?, espaço de 1,8 mil metros quadrados para eventos, foi destaque na inauguração preliminar e será usada para retirada de kits de corrida, com expectativa de sete mil visitantes em dois dias.
O empreendimento busca atrair franqueadores e aumentar o fluxo de visitantes para os lojistas. A proposta é consolidar Fortaleza como polo comercial nacional, com estrutura voltada ao atacado. A localização estratégica e a diversidade de setores reforçam o potencial do shopping. O projeto visa, portanto, a transformar o Estação Fashion em referência no varejo e atacado brasileiro.
Para efeito de comparação, o Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, segue como o maior da América Latina. Inaugurado em 1991, o complexo possui 579 lojas, conta com 14 mil vagas de estacionamento, 13 salas de cinema e abriga o Playcenter Family, um parque de diversões dentro do complexo. Recebe cerca de 4 milhões de visitantes por mês.
Com quase 440 mil metros quadrados de área construída, o Aricanduva é tão extenso que seus corredores receberam nomes de bairros e ruas da região para facilitar a circulação. Uma visita completa leva de duas a três horas, reunindo consumo, lazer e entretenimento num único destino.
É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos.
Cevahir Mall (Istambul, Turquia) ? Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente.
Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos.
O shopping tem um hotel cinco estrelas, um prédio no formato de torre com escritórios, espaço para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espécies.
Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) ? Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de metros quadrados. Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos.
Tem espaço para lazer de crianças, pista de patinação no gelo e o maior aquário (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposição. Por sinal, em 2011, com 54 milhões de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria “compra e lazer”.
A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores.
South China Mall (Hong Kong, território autônomo na China) ? Tem uma área de um milhão de metros quadrados. No entanto, é considerado fantasma, pois não há quase lojas. 95% dos seus 2.350 boxes estão vazios desde a inauguração em 2005, devido à localização e a problemas financeiros.