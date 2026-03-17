Mundialmente famoso, Arco do Triunfo preserva memÃ³ria de NapoleÃ£o

Por Flipar

Com a obra, NapoleÃ£o quis glorificar suas vitÃ³rias militares em um tempo de grande expansionismo territorial.

Flickr Dietmar K

O Arco do Triunfo comeÃ§ou a ser construÃ­do em 1806, mas as obras sÃ³ terminaram trÃªs dÃ©cadas depois, jÃ¡ sob o reinado de LuÃ­s Felipe.

DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons

A demora para conclusÃ£o deveu-se Ã  queda de NapoleÃ£o, evento sucedido pela chamada RestauraÃ§Ã£o, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos.
DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons

A cÃ©lebre obra foi projetada pelo arquiteto Jean-FranÃ§oise-TrÃ©rÃ¨se Chalgrin e remete Ã s vitÃ³rias do perÃ­odo napoleÃ´nico.

Flickr Leonardo Crespim

Localizado na PraÃ§a Charles de Gaulle, o monumento encontra-se na junÃ§Ã£o da avenida Charles de Gaulle com a famosa Champs-Ã‰lysÃ©es.

Spongeldn por Pixabay

Com arquitetura neoclÃ¡ssica, o Arco do Triunfo possui dois grandes pÃ³rticos frontais para passagem e dois menores nas laterais.

Flickr Marco Antonio da Silveira

Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o Arco do Triunfo conta em sua estrutura com estÃ¡tuas em relevo adornando os enormes pilares de sustentaÃ§Ã£o.
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No corpo do Arco do Triunfo estÃ£o gravados os nomes de 128 batalhas napoleÃ´nicas e de 558 generais.

Jules D. Thierry/WikimÃ©dia Commons

Em um friso estÃ£o esculpidas cenas de guerras travadas pelo impÃ©rio de entÃ£o, como a ilustraÃ§Ã£o “Captura de Alexandria”.
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O portentoso Arco do Triunfo parisiense abriga no tÃ©rreo o tÃºmulo de soldado nÃ£o identificado (o Soldado Desconhecido), morto na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).

Zairon /WikimÃ©dia Commons

Na base do monumento Ã© mantida uma chama acesa em homenagem aos soldados franceses mortos em campos de batalha.

Flickr Mv SantanAlves

Em 1944, forÃ§as francesas desfilaram pela regiÃ£o do Arco do Triunfo para celebrar a libertaÃ§Ã£o de Paris dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
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Hoje um famoso ponto turÃ­stico da capital francesa, o Arco do Triunfo de Paris nÃ£o Ã© o Ãºnico e nem foi o primeiro do gÃªnero a ser erguido.
Flickr Ana Dias

Em Rimini, na regiÃ£o italiana da EmÃ­lia-Romanha, encontra-se um dos arcos do triunfo mais antigos. Conhecido como Arco de Augusto, ele foi construÃ­do em tributo ao imperador de mesmo nome.
Sailko/Wikimedia Commons

AlÃ©m do mais famoso, que ficou conhecido como Arco do Triunfo da Place l?Ã‰tolie (nome anterior da praÃ§a local), Paris conta ainda com outros trÃªs arcos do triunfo. Nenhum deles alcanÃ§ou fama parecida ao da praÃ§a Charles de Gaulle.

Imagem de Matthias por Pixabay

A regiÃ£o do Arco do Triunfo mais famoso de Paris costuma ser cenÃ¡rio de comemoraÃ§Ãµes. Ele tambÃ©m Ã© ponto inicial do tradicional desfile do feriado nacional de 14 de julho, em que os franceses relembram a queda da Bastilha, evento crucial da RevoluÃ§Ã£o Francesa.
Dominique A. PineiroWikimÃ©dia Commons

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