Tom Jobim teria hoje 99 anos; relembre o legado do maestro brasileiro

Por Flipar

Jobim internacionalizou a Bossa Nova e, com a ajuda de importantes artistas estadunidenses, a ligou ao jazz nos anos 1960 para criar uma nova sonoridade, de sucesso popular. 25 de janeiro é também o Dia Nacional desse gênero musical.
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Desse modo, suas canções foram executadas por muitos cantores e instrumentistas internacionais desde o início da década de 1960. Ele também ganhou diversos prêmios importantes e popularizou o single “Garota de Ipanema”.
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Com a morte do pai de Jobim, Nilza casou-se com Celso da Frota Pessoa, que incentivou a carreira do enteado. Foi ele quem deu a Antônio seu primeiro piano, despertando o interesse do jovem para a música.
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As raízes musicais de Jobim foram inspiradas na obra de Pixinguinha, lendário músico e compositor que iniciou a música moderna brasileira na década de 1930.

Arquivo nacional do Brasil

A mãe de Jobim fundou uma escola onde ele começaria a ter aulas de piano. Foi quando conheceu Joachim Koellreutter, compositor alemão que viveu no Brasil e introduziu no país a composição atonal e dodecafônica.
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Além disso, Jobim também foi influenciado pelos compositores franceses Claude Debussy e Maurice Ravel, e pelos brasileiros Ary Barroso e Heitor Villa-Lobos, que foi descrito como a “influência musical mais importante” .
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Os temas das músicas do artista falavam sobre amor, autodescoberta, traição, alegria e principalmente sobre os pássaros e as maravilhas naturais do Brasil, como a Mata Atlântica, personagens do folclore brasileiro e sua cidade natal, o Rio de Janeiro.

flickr - Gerry Zambonini

O início de tudo foi na década de 1940, quando passou a tocar piano em bares e casas noturnas do Rio de Janeiro. Na década seguinte, trabalhou como arranjador no Estúdio Continental, onde gravou “Incerteza”, interpretada por Mauricy Moura.
Helô Pinheiro, Tom Jobim e Vinicius - Divulgação

Jobim ganhou destaque no Brasil quando se associou ao poeta e diplomata Vinicius de Moraes para compor a música da peça “Orfeu da Conceição” (1956). A música mais popular do espetáculo foi “Se Todos Fossem Iguais A Você”, que ganhou adaptação para o cinema.
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Quando Moraes esteve em Montevidéu, Uruguai, trabalhando para o Itamaraty, surgiram mais três canções: “A felicidade”, “Frevo” e “O nosso amor”. João Gilberto, em 1958, gravou seu primeiro álbum com “Desafinado” e “Chega de Saudade”, composições de Jobim.

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Na carreira de Jobim, o saxofonista de jazz estadunidense Stan Getz, o cantor brasileiro João Gilberto, e a então esposa de Gilberto, Astrud Gilberto foram importantes. Ainda mais nos álbuns Getz/Gilberto (1963) e Getz/Gilberto Vol. 2 (1964).
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Na sequência, outra música do artista que encantou o mundo foi “Águas de Março”, na voz da brilhante Elis Regina. Eles se conheceram em 1974 na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e se uniram para criar o álbum ?Elis e Tom?.
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Tom Jobim foi homenageado pela Estação Primeira de Mangueira em 1992 com o enredo “Se Todos Fossem Iguais a Você” O artista esteve no desfile, que resultou na 6ª colocação no Grupo Especial do carnaval carioca.
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Em 1994, após terminar seu álbum “Antônio Brasileiro”, Jobim queixou-se de problemas urinários e foi submetido a uma operação em Nova York. Durante a recuperação, teve uma parada cardíaca causada por uma embolia pulmonar e morreu aos 67 anos.
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Seu corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e é considerado como um dos compositores mais importantes do século XX. Ella Fitzgerald e Frank Sinatra destacaram as músicas do artista.
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