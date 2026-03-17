Cidade mais antiga dos EUA fica fora do território americano

Por Flipar

De acordo com o ranking, a cidade ocupa a quarta colocação e tem como destaque suas atrações culturais e a qualidade dos serviços de saúde.

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Buenos Aires, capital da Argentina, aparece na liderança, seguida por outras duas capitais sul-americanas: Montevidéu, no Uruguai, e Santiago, no Chile.

Omar Medina por Pixabay

A cidade brasileira mais bem posicionada no ranking é o Rio de Janeiro, na sétima colocação, uma acima de São Paulo.
- Reprodução do X @TripTravelTrs

Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados.

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Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano, podem transitar livremente entre a ilha e o país, mas não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo.

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A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território.
Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons

Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha.
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Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro.

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Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por ?Traffic?, filme de Steven Soderbergh.
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Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em ?Cyrano de Bergerac”, de Michael Gordon.
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A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico ?West Wide Story? (?Amor, Sublime Amor?).

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Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan.

divulgação/warner bros.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por ?Coringa?, Phoenix voltou a encarnar o vilão em ?Coringa 2?, de 2024, estrelado também por Lady Gaga.
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O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico.

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Nos últimos anos, Guzmán atuou em séries famosas. Uma delas é ?Narcos? (2015), que tem o brasileiro Wagner Moura no papel do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

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Outra personalidade nascida na ilha é Rick Martín. Astro pop da música latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha.
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