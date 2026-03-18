Do riso à crítica social: a força cultural do teatro de mamulengos

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2015, o Mamulengo integra o conjunto do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, que também inclui tradições como o Babau, na Paraíba, o João Redondo, no Rio Grande do Norte, e o Cassimiro Coco, no Ceará.