Do riso à crítica social: a força cultural do teatro de mamulengos

Por Flipar
Sua origem remonta ao período colonial, quando influências europeias do teatro de bonecos se mesclaram a elementos indígenas e africanos, resultando em uma linguagem própria, marcada pela oralidade, pelo improviso e pela forte conexão com o cotidiano das camadas populares.
Ao longo do tempo, o Mamulengo deixou de ser apenas entretenimento para se firmar como uma forma de expressão artística e social, capaz de traduzir, com humor e irreverência, as tensões e contradições da vida em sociedade.
Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2015, o Mamulengo integra o conjunto do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, que também inclui tradições como o Babau, na Paraíba, o João Redondo, no Rio Grande do Norte, e o Cassimiro Coco, no Ceará.
Esse reconhecimento institucional não apenas valoriza a importância histórica e cultural da prática, mas também destaca a necessidade de sua preservação diante das transformações contemporâneas, que muitas vezes ameaçam a continuidade de manifestações populares baseadas na transmissão oral e no aprendizado prático.
As apresentações, conhecidas como ?brincadeiras?, acontecem tradicionalmente em uma estrutura simples chamada tolda, uma espécie de barraca de pano que esconde o manipulador, o mamulengueiro ou mestre bonequeiro, e revela apenas os bonecos ao público.
É nesse espaço reduzido que se constrói um universo dramático vibrante, sustentado por movimentos ágeis, vozes múltiplas e uma narrativa que se desenrola de forma fluida e imprevisível.
Um dos aspectos mais fascinantes do Mamulengo é o domínio técnico e criativo do mamulengueiro, que atua simultaneamente como manipulador, ator, narrador, músico e, muitas vezes, artesão dos próprios bonecos.
A improvisação é elemento central. Embora existam roteiros e situações recorrentes, o desenrolar da história depende da interação direta com a plateia, tornando cada apresentação única e profundamente enraizada no momento presente.
A musicalidade também desempenha papel fundamental nas encenações. As brincadeiras costumam ser acompanhadas por instrumentos tradicionais, como sanfona, zabumba e pandeiro, estabelecendo um diálogo constante entre música e narrativa.
As canções, muitas vezes compostas pelos próprios brincantes, ajudam a marcar o ritmo da apresentação, introduzir personagens e reforçar o tom humorístico ou crítico das cenas.
No centro das histórias estão personagens que se tornaram ícones dessa tradição. Benedito, por exemplo, é frequentemente retratado como astuto e irreverente, capaz de subverter hierarquias e desafiar figuras de autoridade, enquanto Catirina aparece em situações que mesclam comicidade e crítica social.
Ao lado deles, surgem padres, policiais, coronéis, médicos e figuras fantásticas, compondo um mosaico que espelha a diversidade e as contradições da sociedade brasileira.
Por meio dessas figuras, o Mamulengo aborda temas como desigualdade, injustiça, religiosidade e relações de poder, sempre com uma linguagem acessível e permeada pelo riso.
Historicamente, o Mamulengo esteve ligado a contextos festivos, como feiras livres, festas de padroeiro e celebrações populares, funcionando como uma forma de lazer e também de comunicação comunitária.
Em muitos casos, os espetáculos se estendiam por horas, atravessando a noite e reunindo públicos de diferentes idades. Com o passar do tempo, a prática passou a ocupar também espaços institucionais, como escolas, centros culturais e festivais, ampliando seu alcance e garantindo novas possibilidades de circulação, sem perder, contudo, sua essência popular.
Apesar de sua vitalidade, o Mamulengo enfrenta desafios significativos na contemporaneidade, como a concorrência com formas de entretenimento digital e a dificuldade de renovação de público e de novos mestres.
Ainda assim, iniciativas de valorização cultural, projetos educativos e o trabalho incansável dos mamulengueiros têm contribuído para manter viva essa tradição.