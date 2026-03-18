‘Escudo invisível’ contra o ressecamento: conheça os benefícios da manteiga de cacau para a pele

Por Flipar
Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.
Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.
Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.
Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.