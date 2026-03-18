Queen Latifah comparece à after party do Oscar 2026 da Vanity Fair

?Bom dia. Sou eu, Latifah. Estou 100% bem. Não acreditem no que leem na internet ou veem por aí. Não acreditem em nada, tá bem? Estou bem. Paz. Agradeço a todos que demonstraram cuidado e preocupação, mas, honestamente, o que vocês viram no Facebook era falso. Estou bem. Estou 100% bem?, finalizou.