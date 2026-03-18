Adam Levine retorna ao “The Voice” como técnico na 29ª temporada.

Tanto o Maroon 5 quanto Adam Levine têm forte ligação com o Brasil. A banda já se apresentou no ?Rock in Rio? em diferentes edições do festival. O grupo tocou pela primeira vez em 2011, retornou em 2017 como uma das principais atrações, quando se apresentou em duas noites após substituir Lady Gaga em uma delas, e voltou novamente em 2019 como headliner. Em 2026, também está confirmado no evento.