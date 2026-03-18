Adam Levine retorna ao “The Voice” como técnico na 29ª temporada.

Por Flipar
O cantor deixou o programa em 2019, após 16 temporadas consecutivas como técnico. Ele participou desde a estreia, em 2011, quando seu participante, Javier Colon, venceu a competição. Ao longo de sua trajetória no reality, também conquistou outros títulos com Tessanne Chin e Jordan Smith.
Na época em que decidiu sair, explicou que a escolha estava ligada à vida pessoal, já que queria dedicar mais tempo à família após anos de rotina intensa. Por isso, sentia que aquele era o momento certo para encerrar esse ciclo e seguir em frente.
Em 2013, Levine pediu a modelo da Victoria?s Secret, Behati Prinsloo, em casamento. Os dois se casaram em 19 de julho de 2014, em Cabo San Lucas, no México. Dois anos depois, tiveram a primeira filha, Dusty Rose. Em 2018, nasceu a segunda filha do casal, Gio Grace.
O cantor, porém, já havia retornado para a 27ª temporada do ?The Voice?, em 2025, quando afirmou que o momento finalmente parecia certo para voltar. Apesar desse retorno, acabou ficando de fora da 28ª temporada devido aos compromissos com a agenda de shows do Maroon 5, o que o levou a se afastar novamente do reality musical.
Na adolescência, Levine formou a banda Kara?s Flowers com colegas da escola: Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick. O grupo conseguiu um contrato com uma gravadora e, em 1997, lançou o álbum ?Fourth World? e apareceu na popular série ?Barrados no Baile?. No entanto, o fracasso comercial do disco levou ao fim da banda.
Levine e Carmichael, então, se mudaram para Nova York para estudar no Five Towns College, uma escola de música e artes cênicas, onde tiveram contato com rhythm and blues, soul e hip-hop, influências que redefiniram sua visão musical. Em 2000, retornaram a Los Angeles e reuniram a banda, agora com a adição do guitarrista James Valentine, enquanto Carmichael passou a tocar teclado.
Rebatizados como Maroon 5, os músicos lançaram, em 2002, o álbum ?Songs About Jane?, que apresentou um novo som com influências funk. O disco não foi um sucesso imediato, mas músicas como ?Harder to Breathe? e ?She Will Be Loved? ganharam popularidade gradualmente nas rádios cerca de um ano e meio após o lançamento.
Outra faixa do álbum, ?This Love?, teve seu videoclipe lançado em 2004 e rapidamente se tornou um grande sucesso comercial e nas rádios, o que aumentou a visibilidade da banda. O desempenho da música contribuiu diretamente para impulsionar o álbum ?Songs About Jane? nas paradas, levando-o ao Top 10 da Billboard em agosto daquele ano.
Em seguida, o Maroon 5 venceu o Grammy de Artista Revelação em 2004, e ?This Love? ganhou o prêmio de Melhor Performance Pop por Duo ou Grupo com Vocais em 2005. Dois anos depois, em 2007, a banda voltou a vencer o Grammy com ?Makes Me Wonder?, também na categoria de Melhor Performance Pop.
O Maroon 5 saiu em várias turnês e lançou álbuns que chegaram ao Top 10 da Billboard, como ?Hands All Over?, ?Overexposed?, ?V?, ?Red Pill Blues? e ?Jordi?, além de singles de sucesso como ?Moves Like Jagger?, ?Animals?, ?Maps?, ?Sugar?, ?One More Night?, ?Payphone? e ?Girls Like You?.
Tanto o Maroon 5 quanto Adam Levine têm forte ligação com o Brasil. A banda já se apresentou no ?Rock in Rio? em diferentes edições do festival. O grupo tocou pela primeira vez em 2011, retornou em 2017 como uma das principais atrações, quando se apresentou em duas noites após substituir Lady Gaga em uma delas, e voltou novamente em 2019 como headliner. Em 2026, também está confirmado no evento.
A banda também foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl em 2019. No entanto, a apresentação gerou críticas, já que outros artistas teriam recusado convites em apoio a Colin Kaepernick, ex-jogador da NFL que teria sido afastado da liga por protestar contra a violência policial.
Adam Levine começou a expandir sua presença na televisão em 2007, com uma participação no ?Saturday Night Live?. Também apareceu no especial ?A Night of Too Many Stars?, do Comedy Central. Em 2011, passou a atuar como técnico do reality ?The Voice? e, no ano seguinte, conquistou um papel pequeno na série ?American Horror Story?. Além disso, assinou um contrato com a NBC para desenvolver novos programas e especiais para a emissora.
Fora da música e da televisão, Levine também dedica parte do seu tempo ao apoio de causas sociais e à conscientização sobre saúde. Entre os temas que defende estão o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e o câncer, e, nesse contexto, ele usa sua visibilidade para incentivar a informação e a prevenção.