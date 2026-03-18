Por Flipar
Segundo reportagem do “gshow”, o prÃ³prio Ramos pediu para participar da trama apÃ³s ler os primeiros capÃtulos escritos por seu primo, Elisio Lopes Jr., sem perceber inicialmente que o personagem era o vilÃ£o.
?Ele Ã© manipulador, tirano. Para um ator, Ã© maravilhoso fazer um personagem com tantas camadas?, afirma. Com mais de trÃªs dÃ©cadas de carreira, o ator diz que o papel reacendeu seu entusiasmo pela profissÃ£o. E a histÃ³ria dele com a Globo Ã© grande.
Antes disso, na prÃ³pria TV Globo, o ator, nascido em 1Âº de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas sÃ©ries.
Na emissora, ainda atuou em outras novelas, como ?Lado a Lado? e ?Insensato CoraÃ§Ã£o?. Em ?Lado a Lado?, exibida em 2012, interpretou o capoeirista ZÃ© Maria e fez par romÃ¢ntico com Camila Pitanga. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.
Protagonizou sÃ©ries de sucesso, como ?Mister Brau?, ao lado de sua esposa TaÃs AraÃºjo, e ?Aruanas?. AlÃ©m disso, apresentou programas como ?Lazinho com VocÃª?, ?Os Melhores Anos das Nossas Vidas? e a cerimÃ´nia do Oscar no Brasil.
Seu primeiro trabalho cinematogrÃ¡fico aconteceu de forma discreta como figurante no filme ?Jenipapo?, em 1995.
Na dÃ©cada de 2000, ele ganhou destaque, e seu primeiro papel como protagonista no cinema veio em 2002, quando interpretou o personagem JoÃ£o Francisco dos Santos.
Em 2003, protagonizou o filme ?O Homem que Copiava?, como AndrÃ©, que conta a histÃ³ria de um jovem operador de fotocopiadora que decide imprimir dinheiro falso para conquistar uma vizinha.
Em 2007, protagonizou o filme de sucesso ?Ã“ PaÃ, Ã“?, que mostra um dia de Carnaval em um cortiÃ§o no Pelourinho, em Salvador, focado na vida dos moradores, suas paixÃµes e problemas, alÃ©m da rivalidade com a sÃndica Dona Joana, que corta a Ã¡gua do prÃ©dio.
Outros tÃtulos de sua filmografia sÃ£o ?O Homem do Ano?, ?Meu Tio Matou um Cara?, ?A MÃ¡quina?, ?Saneamento BÃ¡sico, O Filme?, ?O Grande Kilapy?, ?Sorria, VocÃª EstÃ¡ Sendo Filmado?, ?Ã“ PaÃ, Ã“ 2?, ?O Primeiro Natal do Mundo?, entre diversos outros.
LÃ¡zaro tambÃ©m Ã© diretor e comandou filmes como ?Medida ProvisÃ³ria? e ?Um Ano InesquecÃvel: Outono?.
LÃ¡zaro Ramos tambÃ©m Ã© escritor. Em 2000, lanÃ§ou o livro infantil ?Paparutas?. Depois publicou obras como ?A Velha Sentada?, ?Caderno de Rimas do JoÃ£o?, ?Caderno sem Rimas da Maria?, ?Na Minha Pele? e ?VocÃª NÃ£o Ã© InvisÃvel?.
LÃ¡zaro Ramos e TaÃs AraÃºjo estÃ£o juntos desde 2004 e tÃªm dois filhos, JoÃ£o Vicente, nascido em 2011, e Maria AntÃ´nia, nascida em 2015.
Inclusive, LÃ¡zaro formou casal com TaÃs AraÃºjo na sua primeira novela, ?Cobras e Lagartos?, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.