?Ele Ã© manipulador, tirano. Para um ator, Ã© maravilhoso fazer um personagem com tantas camadas?, afirma. Com mais de trÃªs dÃ©cadas de carreira, o ator diz que o papel reacendeu seu entusiasmo pela profissÃ£o. E a histÃ³ria dele com a Globo Ã© grande.