Kurt Russell completa mais um ano como ícone do cinema americano

Por Flipar
Com décadas de carreira, Russell acumulou papéis marcantes e indicações importantes, como ao Emmy e ao Globo de Ouro. Vale conhecer sua trajetória e alguns dos filmes que ajudaram a consolidar seu nome em Hollywood.
Kurt Russell nasceu em 17 de março de 1951 em Springfield, Massachusetts. Desde criança demonstrou talento para a atuação, por isso iniciou a carreira ainda na infância. Sua origem familiar, afinal, já o conectava ao mundo do entretenimento.
Seu pai, Bing Russell, foi ator e também proprietário de um clube de beisebol, com participações em filmes como “A Morte Num Beijo” e “Tarântula”, além de várias séries de faroeste, como “Gunsmoke” e “Maverick”.
Antes de se dedicar integralmente à atuação, Russell teve uma promissora carreira no beisebol profissional. Ele jogou em ligas menores, como no clube ?Portland Mavericks Baseball?. No entanto, uma lesão no ombro em 1973, encerrou prematuramente sua jornada esportiva.
Um dos primeiros frutos de uma parceria com a Disney foi o filme ?Nunca é Tarde para Amar”. Nesse período, Russell alcançou grande sucesso em comédias familiares que cativaram o público jovem.
Posteriormente, Russell passou a buscar papéis mais maduros e complexos, e consolidou essa transição com sua atuação no telefilme “Elvis” em 1979, no qual interpretou o icônico cantor.
Um fato curioso é que Kurt Russell fez sua estreia no cinema ao lado do próprio Elvis Presley, no filme “Loiras, Morenas e Ruivas”.
Na década de 1980, Russell se firmou como um ícone do cinema de ação em filmes como “Fuga de Nova York”, “Temporada Sangrenta”, “Os Aventureiros do Bairro Proibido” e “Cortina de Fogo”.
Desde então, construiu uma carreira duradoura, relevante e consistente em Hollywood. Nessas cinco décadas, esteve em filmes de diferente gêneros como “Forrest Gump”, “O Soldado do Futuro”, “Sonhadora”, “Poseidon”, “Velozes e Furiosos 7” e “Crônicas de Natal”.
Ele também entrou para o Universo Cinematográfico Marvel ao interpretar Ego, o pai de Peter Quill, em “Guardiões da Galáxia Volume 2”, lançado em 2017. Em 2019, participou de “Era Uma Vez em Hollywood”.
Ao longo de sua carreira, Kurt Russell recebeu vários reconhecimentos da indústria cinematográfica, incluindo o “Critics’ Choice Super Award” e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2017, compartilhada com Goldie Hawn.
Conhecido por sua discrição, Russell sempre manteve sua vida pessoal reservada, longe de escândalos, e focou na família, o que fortaleceu sua imagem respeitável.
Eles têm quatro filhos: Boston Russell, de Kurt com Season Hubley, ex-esposa de Russel; Oliver e Kate Hudson, de Goldie com Bill Hudson; e Wyatt Russell, filho caçula do casal.