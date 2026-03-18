Filtros de água: pequenos cuidados que evitam grandes riscos

Por Flipar
A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo.
Existem diversos tipos de filtro, em formatos e materiais variados, com opções para todos os bolsos. O filtro de barro ajuda na eliminação das impurezas e ainda mantém a água numa temperatura agradável, principalmente em época de calor forte.
O filtro de barro no Brasil é tão popular que no início de 2023 o objeto foi usado como fantasia por um dos participantes do reality show ?The Masked Singer Brasil?.
Além de filtrar a água, muitos fazem questão de manter a temperatura agradável. E nisso o barro ajuda muito. Uma dica vinda da Índia é manter água fresca no chamado Matka, um pote de barro usado para preservar a temperatura baixa.
O matka lembra a moringa de barro, recipiente feito de argila ou cerâmica, destinado ao armazenamento e resfriamento de água, muito utilizado em áreas rurais do Brasil. Alguns indianos – e também brasileiros – usam um pano umedecido sobre o pote de barro para ajudar a manter a temperatura baixa.
Veja, ainda, outras dicas para ter água de qualidade em casa. Olha só!
Caixa d?água: A instalação adequada da caixa d’água contribui para a pressurização da rede, otimizando o uso da água. Manutenção regular, limpeza e cuidados são cruciais para preservar a qualidade da água armazenada e garantir a durabilidade do sistema.
Purificador de água: Um dos equipamentos mais populares dos últimos anos, os purificadores podem utilizar diferentes métodos de filtragem para melhorar a qualidade da água potável.
Os purificadores podem ser encontrados em uma variedade de modelos, com diferentes recursos. Alguns contam até com refrigeração e conseguem manter a água gelada o tempo todo.
Ao escolher um purificador de água, é importante considerar, entre outras coisas, o tipo de filtro, a capacidade, o consumo e, é claro, o preço, que costuma variar bastante.
O consumo de água potável ajuda a ‘quebrar’ os alimentos no estômago e a absorver os nutrientes no intestino delgado.