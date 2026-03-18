Andorra: charme europeu com compras livres de impostos

Por Flipar

Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).

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Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.

A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.

Flickr Miquel Costa

Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).
Rauletemunoz / Wikimedia Commons

O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.

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Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.

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Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.

Shachar Geva - wikimedia commons

Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella ? um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.

Flickr Corneli Cebria

Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.

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