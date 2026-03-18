Por Flipar
A cidade fica aos pÃ©s dos Alpes italiano e Ã© recortada pelas Ã¡guas do rio PÃ³. Possui, portanto, praias da costa da LigÃºria, que ficam a apenas 100 km da cidade.
Ã‰ uma cidade que tem fronteiras com FranÃ§a e SuÃÃ§a e uma rica cultura. O The Guardian pontuou em uma matÃ©ria recente sobre por que o destino italiano Ã© imperdÃvel: ?este Ã© um lugar que abraÃ§a as muitas facetas de sua histÃ³ria sem tentar ?DisneyficÃ¡-las’?.
No centro da cidade, hÃ¡ locais para passeios, com vias fechadas para o trÃ¢nsito. Com isso, existem uma variedade de restaurantes ao ar livre, assim como feiras de antiguidades e de pequenos produtores nas praÃ§as, alÃ©m de barracas de artesÃ£os.
Turim Ã© a maior cidade do Piemonte e tem a regiÃ£o vinÃcola mais aclamada da ItÃ¡lia. Afinal, Ã© cercada por vinhas de classe mundial, sendo lar dos grandes tintos colecionÃ¡veis da ItÃ¡lia: Barolo, Barbaresco, Barbera e Dolcetto, alÃ©m do branco Moscato d?Asti e de outros menos conhecidos.
Recentemente, foi inaugurado o Choco-Story: Museu do Chocolate e da Gianduia, na cidade. O local conta a histÃ³ria do chocolate desde as origens ligadas aos Maias, quando o cacau comeÃ§ou a ser usado por suas propriedades curativas.
A cidade tambÃ©m Ã© o berÃ§o da cultura italiana do cafÃ© e lar da Lavazza, a primeira marca que misturou diferentes grÃ£os para criar uma soma maior de possibilidades de sabores. A primeira mÃ¡quina de cafÃ© expresso tambÃ©m Ã© de lÃ¡.
O CafÃ© Fiorio Ã© um das mais antigos e tradicionais da cidade e faz um sorvete sabor ?gianduia? imbatÃvel. AlÃ©m diss0, apresenta a Bicerin, reconhecida como a bebida tradicional do Piemonte, que Ã© composta de somente trÃªs ingredientes: cafÃ©, chocolate e creme de leite.
A cidade Ã© considerada a capital italiana do ?aperitivo?, uma tradiÃ§Ã£o local que acontece todas as noites, aproximadamente das 16h Ã s 19h. Durante esse perÃodo, os bares oferecem pequenos pratos acompanhados de bebidas por preÃ§os reduzidos.
AlÃ©m dos chocolates, cafÃ©s e cafeterias, Turim Ã© lar do primeiro Eataly: uma mistura de loja gourmet, livraria e restaurante, com unidades ao redor de todo o mundo.
A grande atraÃ§Ã£o da cidade Ã© o famoso Museu EgÃpcio, a maior coleÃ§Ã£o do tipo fora do Egito. O acervo Ã© formado por mais de 6.500 peÃ§as arqueolÃ³gicas relacionadas Ã antiga civilizaÃ§Ã£o do Nilo, incluindo sarcÃ³fagos, objetos de uso pessoal, estÃ¡tuas, mÃºmias e outros artefatos arqueolÃ³gicos.
A Fiat tambÃ©m Ã© uma empresa local de Turim, mas seu museu fechou indefinidamente. No entanto, tambÃ©m existe um Museu Nacional do AutomÃ³vel da ItÃ¡lia, que atrai quem passa pelo local.
A cidade tambÃ©m Ã© o lar do aclamado Museu Nacional do Cinema, jÃ¡ que a ItÃ¡lia tem uma longa e rica tradiÃ§Ã£o cinematogrÃ¡fica. A vasta coleÃ§Ã£o de memorabilia da tela de prata atrai cinÃ©filos do mundo todo.
A Mole Antonelliana Ã© o sÃmbolo de Turim, com seus 167,5 m de altura, pode ser vista de vÃ¡rios pontos da cidade. Ela tem uma estrutura em alvenaria, cuja construÃ§Ã£o se deu entre 1863 e 1897. Na foto, imagem do centro da cidade.
O castelo Reggia di Venaria Reale Ã© frequentemente chamado de ?Versalhes da ItÃ¡lia”, sendo uma antiga propriedade de caÃ§a real fora da cidade. A residÃªncia aberta para visitaÃ§Ã£o possui um grande palÃ¡cio cheio de arte e extensos jardins franceses com esculturas de arte moderna.
Turim Ã© considerada a melhor coleÃ§Ã£o urbana da ItÃ¡lia, com parques como o del Valentino, que se estende ao longo do rio PÃ³, que corta a cidade. Ele estÃ¡ cheio de caminhos para bicicletas e pedestres livres de trÃ¢nsito, extremamente populares para exercÃcios.
Uma das atraÃ§Ãµes mais famosas da cidade Ã© o SudÃ¡rio de Turim, um dos Ãcones mais importantes do catolicismo; AlÃ©m disso, hÃ¡ um pequeno aeroporto internacional com voos de conexÃ£o de outras cidades europeias.
A BasÃlica de Superga Ã© uma igreja localizada aos arredores de Turim, na ItÃ¡lia. Foi construÃda no sÃ©culo XVIII pelo arquiteto Filippo Juvarra, sob encomenda do duque VÃtor Amadeu II de Saboia em memÃ³ria Ã vitÃ³ria sobre as tropas francesas que cercavam a colina de Superga em 1706.
Turim tem poucos hotÃ©is de luxo, porÃ©m hÃ¡ um grupo de propriedades da NH Hotels, uma marca europeia em rÃ¡pido crescimento. O Ristorante Carlina no hotel NH Piazza Carlina e? um dos melhores de Torino, com uma carta de vinhos piemonteses.
Piazza Vittorio Veneto, tambÃ©m conhecida como Piazza Vittorio, Ã© uma praÃ§a da cidade de Turim, ItÃ¡lia, que leva o nome da Batalha de Vittorio Veneto em 1918.
O Palazzo Carignano Ã© um edifÃcio histÃ³rico, constituÃdo, em 1678 por dois corpos de fabrico diverso, situado no centro de Turim, ItÃ¡lia. Juntamente com o PalÃ¡cio Real de Turim e o Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja, faz parte dos mais importantes palÃ¡cios histÃ³ricos da cidade.
O PalÃ¡cio Real de Turim Ã© um antigo palÃ¡cio real da Casa de Saboia. Ã‰ a primeira e a mais importante das residÃªncias construÃdas pelos Saboia no Piemonte. Foi proclamado PatrimÃ³nio da Humanidade pela UNESCO, em 1997, como parte do conjunto das residÃªncias da dinastia.
A igreja da Gran Madre di Dio (Grande MÃ£e de Deus) Ã© de estilo neoclÃ¡ssico dedicada a Maria, MÃ£e de Deus. Fica na margem ocidental do rio PÃ³, de frente para a Ponte Vittorio Emanuele I que leva Ã Piazza Vittorio Veneto, em Turim, regiÃ£o do Piemonte, ItÃ¡lia.
A Piazza Castello Ã© uma praÃ§a importante da cidade de Turim , ItÃ¡lia . Ela abriga vÃ¡rios marcos da cidade, museus, teatros e cafÃ©s. Assim, a praÃ§a tem formato retangular e abriga em seu centro o conjunto arquitetÃ´nico do Palazzo Madama.
O Borgo Medioevale em Torino, ItÃ¡lia, Ã© um museu ao ar livre e uma vila e castelo medieval reconstruÃdos. EstÃ¡ localizado no Parco del Valentino, Ã s margens do rio PÃ³. Foi construÃdo para a exposiÃ§Ã£o geral italiana de 1884 e foi construÃdo replicando e imitando a arquitetura medieval tardia da regiÃ£o do Piemonte.
Turim Ã© a casa da histÃ³ria da dinastia Saboia (famÃlia real italiana de 1861), que deixou como legado um conjunto arquitetÃ´nico tÃ£o bonito que foi tombado como PatrimÃ´nio Mundial.
A cidade foi um importante centro polÃtico e cultural durante o Reino de Saboia, e desempenhou um papel importante na ReunificaÃ§Ã£o, sendo a primeira capital da ItÃ¡lia unificada em 1861. No sÃ©culo XX, Turim se tornou um centro industrial
Atualmente, a cidade Ã© conhecida por sua heranÃ§a cultural, arquitetura barroca, museus de renome, e como um importante centro de educaÃ§Ã£o e inovaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica.
A melhor Ã©poca para visitar Turim Ã© durante a primavera (de marÃ§o a maio) e o outono (de setembro a novembro). Nesses perÃodos, o clima Ã© agradÃ¡vel, as temperaturas sÃ£o moderadas e a probabilidade de chuvas Ã© menor.
Turim abriga dois estÃ¡dios de futebol, que pertencem a dois grandes times da regiÃ£o: Juventus e Torino, A Velha Senhora, por sinal, Ã© forte no cenÃ¡rio mundial, enquanto o Granata tem rica histÃ³ria neste esporte.
Junto com MilÃ£o e Genova, Turim forma o respeitado ?triÃ¢ngulo industrial? da ItÃ¡lia, e depois de Roma e MilÃ£o, Ã© considerada a terceira cidade mais rica do paÃs.