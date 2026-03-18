Ã‰ uma cidade que tem fronteiras com FranÃ§a e SuÃ­Ã§a e uma rica cultura. O The Guardian pontuou em uma matÃ©ria recente sobre por que o destino italiano Ã© imperdÃ­vel: ?este Ã© um lugar que abraÃ§a as muitas facetas de sua histÃ³ria sem tentar ?DisneyficÃ¡-las’?.