Gonzaguinha faria 80 anos: morte precoce do cantor causou comoÃ§Ã£o

Por Flipar

Embora oficialmente registrado como filho de Luiz Gonzaga, ele nÃ£o era filho biolÃ³gico do Rei do BaiÃ£o.
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Sua mÃ£e, Odaleia Guedes dos Santos, cantora no programa Dancing Brasil, faleceu precocemente de tuberculose, quando Gonzaguinha era crianÃ§a.
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Ele foi criado pelos padrinhos, o casal Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, no Morro de SÃ£o Carlos, no bairro do EstÃ¡cio, na capital fluminense.
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Ele teve contato com o ambiente musical desde cedo, especialmente pela proximidade com o padrinho, que era violonista. Aos 14 anos, compÃ´s sua primeira canÃ§Ã£o, ?LembranÃ§as da Primavera?.

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Aos 16 anos, foi morar com Luiz Gonzaga na Ilha do Governador para estudar, demonstrando um primeiro esforÃ§o de aproximaÃ§Ã£o com o pai, seja geogrÃ¡fica ou simbÃ³lica. Mais tarde, estudou Economia na Universidade Candido Mendes, mas nunca exerceu a profissÃ£o.
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Nos anos 1960 e inÃ­cio dos 1970, Gonzaguinha comeÃ§ou a se envolver profundamente com a cena cultural do Rio de Janeiro.

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Amizades com artistas como Ivan Lins e participaÃ§Ã£o no Movimento ArtÃ­stico UniversitÃ¡rio – fundado com figuras como Aldir Blanc, Marcio ProenÃ§a, Paulo EmÃ­lio e CÃ©sar Costa Filho – foram decisivas para sua formaÃ§Ã£o artÃ­stica. O MAU funcionou como espaÃ§o de experimentaÃ§Ã£o musical, crÃ­tica social e articulaÃ§Ã£o de resistÃªncia cultural em meio ao regime militar.

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A mÃºsica de Gonzaguinha logo se caracterizou pela atitude crÃ­tica e engajada, com canÃ§Ãµes de protesto. Ele teve vÃ¡rias canÃ§Ãµes censuradas pelo Departamento de Ordem PolÃ­tica e Social, o DOPS, Ã³rgÃ£o do governo militar.
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Uma delas foi ?Comportamento Geral?, que se tornou sÃ­mbolo de sua interlocuÃ§Ã£o firme com os dilemas sociais e polÃ­ticos da Ã©poca.

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Em seus primeiros anos, o timbre vocal, as letras contundentes e a postura que muitos viam como ?difÃ­cil? ou ?Ã¡spera? lhe renderam apelidos como ?cantor rancor?. CanÃ§Ãµes como ?Piada Infeliz? e ?Erva Rasteira? expressavam essa faceta.

DomÃ­nio PÃºblico/|WikimÃ©dia Commons

Com o avanÃ§o do processo de abertura polÃ­tica nos anos finais da ditadura, Gonzaguinha expandiu seu repertÃ³rio nÃ£o apenas em termos musicais, mas tambÃ©m de tom, linguagem e alcance.

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Ele compÃ´s canÃ§Ãµes mais acessÃ­veis, tanto melÃ³dica quanto emocionalmente, que dialogavam com o pÃºblico em temas como amor, esperanÃ§a e desejo de mudanÃ§a, incluindo gÃªneros como samba e bolero.
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Sucessos como ?Recado?, ?Explode CoraÃ§Ã£o? – grande sucesso na voz de Maria BethÃ¢nia -, ?Sangrando?, ?Eu Apenas Queria Que VocÃª Soubesse?, ?O Que Ã‰, o Que Ã‰??, entre outros, tornaram-se peÃ§as centrais de sua discografia.

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Cantores como Fagner, Maria BethÃ¢nia, Elis Regina, Simone, Gal Costa, Zizi Possi, Alcione e Joanna gravaram composiÃ§Ãµes suas, o que ajudou a ampliar seu pÃºblico e consolidar seu lugar no cÃ¢none da mÃºsica brasileira.

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A sua busca por liberdade artÃ­stica se manifestou em 1986 com a criaÃ§Ã£o do selo Moleque, por meio do qual lanÃ§ou dois discos: ?CoraÃ§Ãµes Marginais?, de 1988, e ?Luizinho de GonzagÃ£o Gonzaga Gonzaguinha?, de 1990.
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A discografia de Gonzaguinha se estendeu de 1973 atÃ© 1990 com Ã¡lbuns de estÃºdio que marcaram cada fase de sua produÃ§Ã£o.

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Alguns tÃ­tulos emblemÃ¡ticos incluem ?Plano de VÃ´o?, ?ComeÃ§aria Tudo Outra Vez?, ?Recado?, ?Gonzaguinha da Vida?, ?De Volta ao ComeÃ§o?, ?CoraÃ§Ãµes Marginais? e ?Luizinho de GonzagÃ£o Gonzaga Gonzaguinha?.

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Na vida pessoal, Gonzaguinha viveu perÃ­odos marcantes de afetos e laÃ§os familiares complexos. Ele foi casado com Ã‚ngela Porto Carneiro, com quem teve dois filhos, Daniel e Fernanda, a cantora Nanan Gonzaga.
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Gonzaguinha tambÃ©m Ã© pai da cantora e atriz Amora PÃªra, nascida da relaÃ§Ã£o com a tambÃ©m cantora e atriz Sandra PÃªra – na foto. Sua filha mais nova, Mariana, nasceu da uniÃ£o com Mariana Louise Margarete Martins, a Lelete, com quem viveu em Belo Horizonte nos Ãºltimos doze anos de sua vida.
Ana Alexandrino/DivulgaÃ§Ã£o

Tragicamente, a vida de Gonzaguinha foi interrompida aos 45 anos por um acidente automobilÃ­stico em 29 de abril de 1991. Ele estava em uma estrada no sudoeste do ParanÃ¡, entre RenascenÃ§a e Marmeleiro, voltando de um show em Pato Branco, quando seu carro colidiu com uma caminhonete.

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