Aos 16 anos, foi morar com Luiz Gonzaga na Ilha do Governador para estudar, demonstrando um primeiro esforÃ§o de aproximaÃ§Ã£o com o pai, seja geogrÃ¡fica ou simbÃ³lica. Mais tarde, estudou Economia na Universidade Candido Mendes, mas nunca exerceu a profissÃ£o.