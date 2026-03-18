Montanhas que têm formatos curiosos ao redor do planeta

Por Flipar
Essas formações muitas vezes resultam de processos geológicos únicos, como erosão diferencial, atividade vulcânica ou movimentações tectônicas. Veja algumas incríveis.
Table Mountain (África do Sul) ? Localizada na Cidade do Cabo, tem um topo achatado que lembra uma mesa, formado por erosão ao longo de milhões de anos. Foi referência para navegadores desde o século XV. Seu teleférico e trilhas oferecem vistas espetaculares do oceano Atlântico.
Pão de Açúcar (Brasil) ? Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara.
Devils Tower (EUA) ? Essa formação geológica em Wyoming tem forma cilíndrica e paredes verticais. Criada por intrusão vulcânica há milhões de anos, é sagrada para tribos indígenas. Popular entre alpinistas, ganhou fama no cinema como cenário de “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”.
Kirkjufell (Islândia) ? Conhecida como a “montanha da igreja” devido ao seu formato pontiagudo, é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Formada por camadas de sedimentos e lava, destaca-se ainda mais por estar cercada por cachoeiras. Ficou famosa por aparecer na série Game of Thrones.
Half Dome (EUA) ? No Parque Nacional de Yosemite, essa montanha tem um formato de cúpula cortada ao meio. Sua aparência distinta é resultado da erosão glacial. É um desafio para escaladores, e sua trilha íngreme atrai aventureiros do mundo todo.
Ayers Rock/Uluru (Austrália) ? Essa enorme formação rochosa no deserto australiano tem coloração avermelhada e superfície arredondada. Formada há cerca de 550 milhões de anos, é sagrada para os aborígenes. Seu tom muda ao longo do dia, criando um espetáculo natural.
Roraima (Brasil/Venezuela/Guiana) ? Esse imenso tepui (montanha de topo plano) tem escarpas verticais e é uma das formações geológicas mais antigas da Terra. Inspiração para o livro O Mundo Perdido, seu platô abriga ecossistemas únicos, com espécies endêmicas de flora e fauna.
Essas montanhas se destacam tanto por sua formação única quanto por seu valor histórico, cultural e turístico, tornando-se símbolos de seus respectivos países.
Matterhorn (Suíça/Itália) ? Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural.
Sugarloaf Mountain (EUA) ? Localizada no estado de Maine, tem um formato cônico distinto e é uma das principais montanhas para esqui da região. Sua origem remonta a processos glaciais que esculpiram seu relevo suave. Além do turismo de inverno, oferece trilhas e vistas panorâmicas no verão.