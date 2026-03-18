Guará-vermelho: símbolo vivo da biodiversidade costeira

Por Flipar
O guará-vermelho já foi muito abundante no litoral brasileiro, mas sofreu declínio populacional.
A caça e a destruição de habitats foram os principais fatores dessa redução.
Em algumas regiões, a ave chegou a desaparecer completamente ao longo do século 20. Isso aconteceu especialmente em áreas urbanizadas e com forte degradação ambiental.
Nos últimos anos, porém, há registros de retorno da espécie a locais onde havia sumido. Esse reaparecimento indica melhorias nas condições ambientais, como a recuperação de manguezais.
O guará-vermelho voltou a aparecer, por exemplo, em Joinville, cidade de Santa Catarina, a partir da década de 2010, após décadas de ausência no litoral catarinense.
Com a recuperação dos manguezais, a espécie passou a ser vista com cada vez mais frequência, especialmente na região de Espinheiros. Essa área é marcada por extensas áreas de manguezais e canais que favorecem a biodiversidade.
Hoje, já há populações estáveis de guará-vermelho na região, marcando um importante sinal de recuperação ambiental. Um projeto da Polícia Civil de Joinville, em parceria com o Instituto Ingo Doubrawa, foi criado para proteger a espécie.
A iniciativa busca envolver a comunidade e entidades na preservação. A sobrevivência dos guarás-vmelhos após o risco de extinção é uma vitória ambiental importante.
A coloração vibrante desse pássaro está ligada à alimentação rica em carotenoides, presentes em pequenos crustáceos. Sem essa dieta, as penas podem perder o tom avermelhado e ficar mais pálidas.
A espécie se alimenta principalmente de caranguejos, camarões e outros invertebrados. Seu bico curvado facilita a captura desses animais na lama dos manguezais.
Durante a reprodução, os guarás constroem ninhos em árvores próximas à água, como nos mangues. Os filhotes nascem com plumagem acinzentada e só adquirem a cor vermelha com o tempo.
O guará-vermelho pode viver cerca de 15 a 20 anos em condições naturais.
Em ambientes protegidos, como zoológicos, a expectativa de vida pode ser ainda maior, chegando a 25 anos, devido à ausência de predadores e cuidados constantes.