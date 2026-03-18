Chinês de 9 anos resolve cubo mágico em menos de um segundo e choca até fiscal de prova

Por Flipar
O menino de apenas 9 anos pulverizou o recorde mundial de resolução do cubo mágico 2x2x2: com uma agilidade impressionante, o pequeno prodígio precisou de apenas 0,39 segundo para concluir o desafio.
Originalmente chamado de “Rubik’s Cube” (Cubo de Rubik, em português), o cubo mágico é um ícone do design e um dos quebra-cabeças mais vendidos da história.
O objeto foi criado em 1974 pelo arquiteto e professor húngaro Ern? Rubik, em Budapeste, inicialmente como uma ferramenta didática para ajudar seus alunos a entender conceitos tridimensionais.
Com o tempo, surgiram diversas variações e tipos de cubos, como o 2x2x2 (mais simples), o 4x4x4 e o 5x5x5 (mais complexos), além de versões ainda maiores, como 10x10x10.
Existem também formatos diferentes, como o Pyraminx (em forma de pirâmide), o Megaminx (com 12 faces) e o Mirror Cube, que não usa cores, mas sim tamanhos de peças.
Para os competidores profissionais, existem os “speedcubes”, que possuem sistemas de imãs internos e lubrificantes especiais para permitir giros ultrarrápidos sem travar.
Além do entretenimento, o cubo é valorizado por seus benefícios cognitivos, pois estimula a memória, a concentração, a coordenação motora e o pensamento lógico.
Entre as curiosidades mais interessantes está o fato de que qualquer configuração do cubo pode ser resolvida em no máximo 20 movimentos, número conhecido como ?Número de Deus?, descoberto com a ajuda de computadores em 2010.
Hoje, existem versões digitais e aplicativos que simulam o cubo, além de robôs capazes de resolvê-lo em menos de 0,4 segundos, mostrando como esse simples objeto continua fascinando tanto iniciantes quanto especialistas ao redor do mundo.