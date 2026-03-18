Clássicos que definem nações: obras que são pilares da literatura mundial

Por Flipar
Assim como essa obra marcou profundamente a cultura de Portugal, outros países também têm livros considerados verdadeiros pilares de suas tradições literárias. Veja a seguir alguns clássicos que se tornaram referências em diferentes partes do mundo.
Portugal ? ?Os Lusíadas?, de Luís de Camões
Publicado em 1572, o poema épico celebra as grandes navegações portuguesas, sobretudo a viagem de Vasco da Gama às Índias. A obra mistura história, mitologia e patriotismo e tornou-se o maior símbolo da literatura em língua portuguesa.
Itália ? ?A Divina Comédia?, de Dante Alighieri
Escrita no século XIV, narra a jornada simbólica do autor pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema ajudou a consolidar o italiano como língua literária e permanece um dos maiores marcos da cultura europeia.
Inglaterra ? ?Hamlet?, de William Shakespeare
A tragédia do príncipe dinamarquês em busca de vingança tornou-se uma das peças mais conhecidas do teatro mundial. Shakespeare explora temas como poder, dúvida e moralidade com profundidade psicológica rara para a época.
França ? ?Os Miseráveis?, de Victor Hugo
Publicado em 1862, retrata injustiças sociais na França do século XIX por meio da trajetória de Jean Valjean. A obra combina drama humano, crítica social e reflexão moral, tornando-se um clássico universal.
Alemanha ? ?Fausto?, de Johann Wolfgang von Goethe
A peça narra a história do erudito que faz um pacto com o diabo em busca de conhecimento e prazer. Considerada uma das obras máximas da literatura alemã, aborda dilemas filosóficos sobre ambição e sentido da vida.
Rússia ? ?Guerra e Paz?, de Liev Tolstói
Publicado no século XIX, o romance acompanha famílias russas durante as guerras napoleônicas. A obra combina narrativa histórica, reflexão filosófica e análise profunda da sociedade da época.
Estados Unidos ? ?Moby Dick?, de Herman Melville
A história do capitão Ahab e sua obsessão pela baleia branca tornou-se um dos romances mais emblemáticos da literatura americana. O livro mistura aventura marítima com reflexões sobre destino, obsessão e natureza.
Brasil ? ?Dom Casmurro?, de Machado de Assis
O romance narra as memórias de Bentinho e sua relação com Capitu, marcada pela dúvida e pelo ciúme. A narrativa sofisticada e ambígua transformou a obra em um dos maiores clássicos da literatura brasileira.
Colômbia ? ?Cem Anos de Solidão?, de Gabriel García Márquez
Publicado em 1967, acompanha a saga da família Buendía na fictícia Macondo. O livro tornou-se referência do realismo mágico e consolidou a importância da literatura latino-americana no mundo.
Argentina ? ?O Aleph?, de Jorge Luis Borges
A coletânea de contos reúne histórias que exploram infinito, memória e realidade. Borges constrói narrativas densas e filosóficas, tornando-se um dos autores mais influentes da literatura do século XX.
Japão ? ?O Conto de Genji?, de Murasaki Shikibu
Escrito no século XI, narra a vida do príncipe Genji na corte imperial japonesa. Frequentemente considerado o primeiro grande romance da história, destaca-se pela riqueza psicológica e pela descrição da vida aristocrática.
China ? ?Sonho do Pavilhão Vermelho?, de Cao Xueqin
Publicado no século XVIII, descreve a ascensão e a queda de uma família aristocrática chinesa. A obra é considerada uma das maiores da tradição literária chinesa.
Índia ? ?Mahabharata?
Este vasto poema épico reúne histórias mitológicas, guerras e ensinamentos filosóficos da tradição hindu. É uma das narrativas mais longas já escritas e ocupa lugar central na cultura indiana.
Grécia ? ?Ilíada?, atribuída a Homero
O poema narra episódios da Guerra de Troia e destaca heróis como Aquiles e Heitor. É um dos pilares da literatura ocidental e influenciou inúmeras obras posteriores.
Turquia ? ?Meu Nome é Vermelho?, de Orhan Pamuk
O romance mistura mistério, arte e história no contexto do Império Otomano. A obra ajudou a projetar internacionalmente a literatura turca contemporânea.
México ? ?Pedro Páramo?, de Juan Rulfo
Publicado em 1955, acompanha a jornada de um homem que busca o pai em uma cidade quase fantasma. O livro marcou a literatura latino-americana por sua narrativa inovadora e atmosfera sobrenatural.
Nigéria ? ?O Mundo se Despedaça?, de Chinua Achebe
A obra retrata a sociedade igbo antes e durante a chegada do colonialismo europeu. O romance tornou-se um marco da literatura africana moderna e um retrato poderoso de choque cultural