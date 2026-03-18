Atores americanos com raízes na Itália; descubra de onde vem cada ascendência

Por Flipar
Essa herança moldou tradições familiares, influências culturais e histórias pessoais que continuam presentes na vida de cada um deles.
Marisa Tomei ? Atriz nascida em Nova York em 4/12/1964, tem ascendência italiana herdada pela família paterna, formada por imigrantes que se estabeleceram nos Estados Unidos no início do século passado. Seu nome completo inclui ?Veriga?, sobrenome de origem italiana ligado às raízes culturais de seus antepassados.
Danny DeVito ? Ator nascido em Nova Jersey em 17/11/1944, tem ascendência italiana pelos dois lados da família, originária da região de Basilicata. A dupla nacionalidade veio do reconhecimento dessa linhagem, ligada a imigrantes que deixaram o sul da Itália rumo aos Estados Unidos.
Mira Sorvino ? Atriz nascida em Nova Jersey em 28/9/1967, tem ascendência italiana pelo pai, Paul Sorvino, cuja família é formada por ítalo-americanos estabelecidos no Brooklyn. Suas raízes remontam a imigrantes vindos de regiões tradicionais da Itália que mantiveram forte identidade cultural.
John Travolta ? Ator nascido em Nova Jersey em 18/2/1954, tem ascendência italiana pelo avô paterno, Salvatore Travolta, que emigrou da Itália para os Estados Unidos. Sua linhagem integra a comunidade ítalo-americana que se estabeleceu na região e preservou tradições familiares.
Chris Evans ? Ator nascido em Boston em 13/6/1981, tem ascendência italiana pelo lado materno, ligada a imigrantes que se estabeleceram na região da Nova Inglaterra. A família preserva tradições herdadas desses antepassados, que fazem parte da formação cultural do ator.
Liv Tyler ? Atriz nascida em Nova York em 1/7/1977, tem parte de sua ascendência italiana herdada pelo lado paterno, ligada a imigrantes que compõem a ampla mistura étnica da família Tyler. Suas raízes incluem também origens polonesa, alemã, inglesa e afro-americana, formando uma linhagem diversa.
Jennifer Aniston ? Atriz nascida na Califórnia em 11/2/1969, tem ascendência italiana por ambos os lados, pois seus pais são descendentes de famílias originárias da Calábria. Suas raízes ligam-se a imigrantes do sul da Itália que mantiveram forte identidade cultural após se estabelecerem nos Estados Unidos.
Steve Carell ? Ator nascido em Concord em 16/8/1962, tem ascendência italiana pelo avô paterno, cujo sobrenome original era Caroselli antes de ser encurtado pela família. Suas raízes vêm de imigrantes que levaram tradições italianas para a região onde se estabeleceram nos Estados Unidos.
Bradley Cooper ? Ator nascido na Filadélfia em 5/1/1975, tem ascendência italiana pelo lado materno, vinda de uma família com raízes no sul da Itália. Essa herança foi transmitida por gerações de imigrantes que preservaram tradições e identidade cultural após se estabelecerem nos Estados Unidos.