Inaugurado em 1935, Observatório Griffith é um dos marcos de Los Angeles e já foi cenário de filmes famosos

Por Flipar
A partir do monumento também se tem uma visão perfeita para observar o famoso letreiro de Hollywood. O cenário inclusive já foi palco de filmes famosos, como “La La Land”.
O observatório também conta com o Teatro Leonard Nimoy Event Horizon, um auditório moderno utilizado para palestras e filmes educativos.
Outro aspecto importante é o papel educacional do observatório. Ele oferece programas para escolas, palestras públicas e eventos especiais relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses e chuvas de meteoros.
Entre as curiosidades, destaca-se o fato de que o Griffith Observatory é um dos poucos grandes observatórios do mundo com entrada gratuita desde sua inauguração, o que contribui para sua enorme popularidade.