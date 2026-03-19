Ao longo dos sÃ©culos, cartagineses, romanos e bizantinos deixaram marcas na ilha. Mais tarde, os Ã¡rabes chegaram em 870 d.C., trazendo novos costumes e palavras ao dialeto local. Depois disso, normandos e aragoneses anexaram Malta ao territÃ³rio da SicÃ­lia. Essa ligaÃ§Ã£o fortaleceu a posiÃ§Ã£o estratÃ©gica da ilha no MediterrÃ¢neo.