Marcelo Jeneci: shows, músicas e indicações ao Grammy Latino

O álbum ?Solo?, lançado em 2025, representa uma nova fase em sua trajetória, com uma proposta mais íntima, madura e livre. No disco, voz, teclados e sanfona se combinam em uma sonoridade que transita entre o minimalismo e momentos mais expansivos. Segundo o artista, o projeto reúne sua versatilidade como instrumentista, cantor e compositor, além de explorar a expressividade e a força emocional presentes em cada canção.