Glenn Close salvou a série “The Shield: Acima da Lei” do cancelamento

Assim, sua participação renovou o interesse do público e contribuiu para a continuidade da produção. Mais do que isso, ajudou a consolidar o prestígio da série. Prestígio, aliás, não falta a Glenn Close. Com uma carreira consolidada em Hollywood e na Broadway, a atriz já venceu o Emmy e o Tony três vezes e soma oito indicações ao Oscar, quatro como Melhor Atriz Coadjuvante e quatro como Melhor Atriz, o que a torna a recordista de indicações sem vitória na premiação.