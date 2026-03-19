Por que o caviar é tão caro? A história por trás da iguaria servida no Oscar

Por Flipar
O caviar é composto pelas ovas não fertilizadas de peixes da família do esturjão, um grupo ancestral que habita principalmente regiões do hemisfério norte.
Tradicionalmente, apenas as ovas dessas espécies, em especial as provenientes do Mar Cáspio, são consideradas ?caviar verdadeiro?, sendo as variedades beluga, ossetra e sevruga as mais valorizadas no mercado internacional .
O preparo exige um processo delicado e rigoroso, que envolve a extração, seleção e salga das ovas em curto intervalo de tempo, garantindo textura, brilho e sabor característicos.
Apesar da aura de sofisticação atual, o caviar nem sempre foi um alimento elitizado. Há registros de consumo desde a Antiguidade, entre persas, gregos e romanos, e durante séculos ele chegou a ser consumido por populações comuns em regiões onde o esturjão era abundante.
Sua transformação em símbolo de luxo está ligada, sobretudo, à associação com a aristocracia europeia e russa, além da progressiva escassez do peixe ao longo do tempo, o que elevou drasticamente seu valor e o inseriu no universo da alta gastronomia.
A produção mundial historicamente concentrou-se em países banhados pelo Mar Cáspio, como Irã e Rússia, responsáveis por grande parte da oferta global durante o século 20 .
No entanto, a sobrepesca, a poluição e a degradação dos habitats naturais reduziram drasticamente as populações de esturjão, levando muitas espécies à ameaça de extinção e impulsionando a criação em cativeiro como alternativa.
Atualmente, a aquicultura – criação e cultivo de organismos aquáticos – vem ganhando espaço em diferentes regiões do mundo, tentando equilibrar a demanda do mercado com a necessidade de preservação ambiental.
O alto custo do caviar é resultado direto dessa combinação de fatores: raridade do esturjão, tempo longo de maturação do peixe (pode levar anos para produzir ovas) e complexidade do processo de extração e conservação.
Em alguns casos, valores podem alcançar cifras extremamente elevadas, indo de algumas centenas a vários milhões de dólares por quilo, especialmente nas variedades mais raras, dependendo da espécie do esturjão, da origem e do método de produção.
O caviar beluga, por exemplo, figura entre os mais caros do mundo, podendo ultrapassar facilmente cifras elevadas, enquanto versões produzidas em cativeiro tendem a ser mais acessíveis, embora ainda restritas a um público de alto poder aquisitivo.
Em restaurantes de luxo, pequenas porções já podem custar valores significativos, transformando a degustação em uma experiência reservada a ocasiões especiais.
Além disso, a pesca ilegal e o contrabando também contribuíram historicamente para inflacionar o produto e pressionar ainda mais os estoques naturais .
Mais do que um alimento, o caviar tornou-se um símbolo cultural que atravessa séculos, conectando tradições antigas a práticas contemporâneas de consumo de luxo.
Seja em banquetes reais, mesas aristocráticas ou eventos como o pós-Oscar, sua presença continua carregando um significado que vai além do paladar: o de exclusividade, história e status – ainda que, por trás desse brilho, esteja também uma cadeia produtiva marcada por desafios ambientais e pela necessidade crescente de sustentabilidade.