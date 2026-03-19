Ricos em benefícios para o intestino, cogumelos também exigem cautela

Por Flipar
Com diferentes formas, tamanhos e cores, eles são nutritivos e oferecem fibras, vitaminas e minerais, embora tenham menor teor de proteínas em comparação com alimentos de origem animal.
Dessa forma, são organismos multicelulares que se formam através de filamentos finos chamados hifas, que constroem uma rede chamada “micélio”.
A origem dos cogumelos remonta a bilhões de anos, com sua classificação como reino próprio Fungi estabelecida em 1969, o que os aproxima mais dos animais do que das plantas, pois não conseguem produzir seu próprio alimento.
Os cogumelos apropriados para a alimentação são apreciados por seu sabor umami e sua textura, sendo usados em diversas cozinhas do mundo. São opções ricas em proteínas e fibras para veganos e vegetarianos.
O champignon de Paris é o mais popular no Brasil, pois pode ser encontrado fresco, fatiado ou em conserva. Além disso, é versátil, pois combina bem com pizzas, saladas e refogados.
O shiitake é um dos mais consumidos no mundo, tendo sabor forte e terroso, ideal para pratos grelhados ou assados. Pode ser consumido fresco ou seco. Na versão seca, precisa ser reidratado em água morna antes do preparo e desenvolve um sabor ainda mais intenso.
O shimeji, por sua vez, possui uma textura levemente crocante e delicada, é ótimo para refogados rápidos com manteiga e molho shoyu.
São fontes de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio, cobre e potássio. Têm baixo teor calórico e de gordura. As fibras presentes no alimento também podem ser boas aliadas para quem sofre de diabetes do tipo 1 e 2.
As betaglucanas, fibras solúveis, presentes nos cogumelos estimulam o sistema imunológico, visto que ativam células que combatem tumores e infecções virais.
Contêm ergotioneína e outros antioxidantes que protegem as células contra danos causados por radicais livres, pois previnem doenças como câncer e problemas cardiovasculares.
Os cogumelos, portanto, atuam como prebióticos para alimentarem as bactérias benéficas do intestino e contribuem diretamente para a saúde digestiva.
Por serem ricos em fibras e água, os cogumelos aumentam a saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e a perda de peso.
Ajudam a prevenir doenças cardíacas e diabetes tipo 2, pois contribuem para o controle do colesterol, triglicerídeos e níveis de glicose no sangue.
Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a certos tipos de cogumelos, mesmo os comestíveis. Outra questão bastante importante é sobre a procedência do item. Fique sempre de olho nos selos de inspeção e quem é o produtor responsável.
Cogumelos que estão murchos, escuros ou com sinais de deterioração podem conter microrganismos nocivos e não devem ser consumidos.
O consumo de cogumelos psicodélicos sem supervisão médica pode causar perturbações da realidade, ataques de pânico e quadros psicóticos.
A confusão entre espécies comestíveis e venenosas é um risco gravíssimo, podendo levar a sintomas como desconforto gástrico, falência de órgãos e até a morte.
Usar cogumelos como alternativa à carne vermelha em certas refeições pode ajudar a reduzir o consumo de calorias, gorduras e colesterol.
Eles podem ser refogados, grelhados, assados ou fritos e são uma ótima opção para substituir a carne em dietas vegetarianas e veganas.
As variedades mais populares incluem champignon, shitake, shimeji e portobello, mas outras como o enoki e o eryngui também são usadas.
Podem ser refogados, grelhados ou assados para acompanhar pratos principais. Além de presentes em molhos e recheios, que podem adicionar um toque especial e saboroso a molhos e recheios de massas, tortas e sanduíches.
O Reino do Cogumelo é o local principal onde se passa a maioria dos jogos da franquia Mario, governado pela Princesa Peach e lar dos Toads.