Andorra: país com charme europeu e com compras livres de impostos

Por Flipar
Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).
Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.
A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.
Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).
O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.
Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.
Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.
Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella ? um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.
Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.