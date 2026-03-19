Vitamina K: pouco lembrada, mas essencial para a saúde

Por Flipar
Esse nutriente atua na produção de proteínas responsáveis pela coagulação. Isso ajuda a evitar hemorragias e garante que o organismo responda rapidamente a ferimentos.
Além disso, a vitamina K também contribui para a saúde dos ossos. Ela auxilia na fixação do cálcio no tecido ósseo, fortalecendo a estrutura corporal.Com isso, ajuda a prevenir problemas como osteoporose e perda de densidade óssea. Seu papel se torna ainda mais importante com o avanço da idade
Existem dois tipos principais: a vitamina K1 e a K2, com funções complementares. Ambas são importantes para manter o equilíbrio do organismo.A vitamina K1 é encontrada principalmente em vegetais verdes e folhas escuras. Já a K2 aparece em alimentos de origem animal e em itens fermentados.
Couve, espinafre, brócolis e alface estão entre as melhores fontes de K1. Esses alimentos são acessíveis e fáceis de incluir nas refeições.
Queijos, ovos e alguns tipos de carne fornecem vitamina K2 em boas quantidades. Produtos fermentados também são fontes relevantes desse nutriente.
Uma alimentação equilibrada costuma ser suficiente para garantir bons níveis no organismo. Na maioria das vezes, não é necessário recorrer à suplementação.
Mesmo discreta nas discussões sobre nutrição, a vitamina K é indispensável. Conhecer seu papel é fundamental para manter a saúde em dia.