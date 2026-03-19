Vitamina K: pouco lembrada, mas essencial para a saúde

Por Flipar

Esse nutriente atua na produção de proteínas responsáveis pela coagulação. Isso ajuda a evitar hemorragias e garante que o organismo responda rapidamente a ferimentos.
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Além disso, a vitamina K também contribui para a saúde dos ossos. Ela auxilia na fixação do cálcio no tecido ósseo, fortalecendo a estrutura corporal.Com isso, ajuda a prevenir problemas como osteoporose e perda de densidade óssea. Seu papel se torna ainda mais importante com o avanço da idade
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Existem dois tipos principais: a vitamina K1 e a K2, com funções complementares. Ambas são importantes para manter o equilíbrio do organismo.A vitamina K1 é encontrada principalmente em vegetais verdes e folhas escuras. Já a K2 aparece em alimentos de origem animal e em itens fermentados.
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Couve, espinafre, brócolis e alface estão entre as melhores fontes de K1. Esses alimentos são acessíveis e fáceis de incluir nas refeições.
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Queijos, ovos e alguns tipos de carne fornecem vitamina K2 em boas quantidades. Produtos fermentados também são fontes relevantes desse nutriente.
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Uma alimentação equilibrada costuma ser suficiente para garantir bons níveis no organismo. Na maioria das vezes, não é necessário recorrer à suplementação.
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Mesmo discreta nas discussões sobre nutrição, a vitamina K é indispensável. Conhecer seu papel é fundamental para manter a saúde em dia.
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