Santos: tradição, praias e história no coração do litoral paulista

Museu do Porto de Santos – Inaugurado em 1989, apresenta a trajetória do maior porto da América Latina. O espaço reúne documentos, fotos e objetos que mostram a evolução das atividades portuárias ao longo do tempo. Além de preservar a memória local, o museu ajuda a entender a importância econômica e histórica do porto para o Brasil. A visita oferece uma imersão na formação da cidade e no papel estratégico de Santos no comércio internacional.