Guinness: talentos excêntricos rendem recordes surpreendentes

Por Flipar
Já nos Estados Unidos, Jessica Martinez conquistou o recorde de maior cabelo afro feminino. Seu cabelo mede 29 centímetros de altura, 31 centímetros de largura e mais de 1,90 metro de circunferência.
Os britânicos também brilharam na edição de 2025 com três novos recordes. Josh Patterson subiu e desceu a rampa de um complexo de entretenimento em menos de 5 minutos. O desafio exigiu velocidade, preparo físico e muita determinação para ser concluído. Seu feito garantiu destaque no livro dos recordes e inspirou outros competidores.
Já a ex-ginasta Lucie Colebeck realizou 17 saltos mortais para trás em 30 segundos e assegurou mais um recorde britânico nas alturas. Esses feitos reforçam a diversidade de habilidades celebradas pelo Guinness World Records Day. O evento mostra que o improvável pode se tornar realidade quando o ser humano testa seus limites.
Em uma tentativa de entrar no Livro Guinness dos recordes, o nigeriano Tembu Ebere ficou cego após a chamada “maratona de chorar” de 100 horas. Especificamente, o esforço para produzir tantas lágrimas gerou uma cegueira parcial por 45 minutos.
De acordo com o canal inglês “BBC”, Tembu Ebere teve diversas dores de cabeça, além de olhos e rosto inchados, provavelmente em decorrência do uso de todos os músculos da região por muitas horas seguidas. E ele não entrou no Guinness por não ter se inscrito oficialmente.
Mas a busca por diversos recordes estranhos nem sempre traz consequências tão dramáticas. A búlgara Andrea Ivanoa, por exemplo, realizou 43 procedimentos estéticos e gastou mais de R$ 92 mil para ter os maiores lábios do mundo. E conseguiu.
Já o americano Donald Gorske entrou no Guinness por passar 50 anos comendo pelo menos um Big Mac, lanche do McDonalds, por dia. Foram mais de 25 mil hamburgueres ingeridos.